Euro Winners Cup, l'avventura della Domusbet Catania termina ai quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale il cammino della Domusbet Catania beach soccer alla Euro Winners Cup. La squadra allenata da Fabricio Santos si è arresa per 8 a 6 contro i russi del Delta Saratov dopo un cammino avvincente. Una gara, quella impostata dal tecnico dei rossazzurri, all'impronta della potenza con Ryabko li davanti poi Andrade, Fred, Chiavaro e Lucao a completare il roster. Dall'altra parte però un team forte fisicamente e con la qualità di Nelito e Thanger.

La partenza della squadra del presidente Bosco era stata comunque delle migliori. Il vantaggio, dopo l'iniziale predominio territoriale, arriva con rovesciata di Lucao corretta in gol da Ryabko, 1-0. La reazione degli ospiti non tarda ad arrivare e un minuto dopo fallo su Panktatov, lo stesso giocatore firma il pareggio.

Inizio ripresa ancora di marca rossazzurra con la bomba Lucao a consegnare nuovo vantaggio e sorrisi a Catania. Ma è solo un'illusione. Ancora errore e punizione regalata al Delta che infatti pareggia un minuto dopo. La strada dopo il nuovo pareggio si fa in discesa per il Delta e nel terzo tempo il risultato si assesta addirittura sul 6-2. Santos gioca la carta Palmacci stile futsal, portiere di movimento, ma il tentativo disperato di rimonta si spegne sul risultato finale di 8-6. Troppi errori difensivi, troppa poca concentrazione e conseguente eliminazione. Il sogno Champions finisce qui per gli etnei, ma il cammino è incoraggiante in vista dell'inizio, a strettissimo giro, del campionato.

DOMUSBET CATANIA-DELTA 6-8 (1-1; 1-4; 4-3)

MARCATORI– PT: Ryabko al 8’50, Panktatov al 9’20” ST: Lucao al 0’20”, Igor al 1’40”, Aksenov al 3’50”, Pankratov al 5′, Andreev al 7′ TT: Andreev al 3′, Igor al 5′, Palmacci al 10′, Andreev al 11′, Lucao 11’13”, Corosiniti 11’25”, Zurlo al 11’45”.

DOMUSBET CATANIA – Andrade, Chiavaro, Ryabko, Fred, Lucao. A disposizione Paterniti, Corosiniti, Zurlo, Palmacci, Eudin, Palazzolo, Sciacca. All. Fabricio Santos

DELTA – Barsukov, Panktatov, Vinogradov, Soldatov, Thanger, Andreev, Zacharov, Igor, Peritim, Aksenov, Pelesktii, Nelito. All. Kutistin