Fidelis Andria-Catania, le pagelle: Porcino sale in cattedra, Ripa decisivo

Ecco le pagelle di Fidelis Andria-Catania. Vincono i rossazzurri grazie a due reti siglate nel secondo tempo da Ripa e Mazzarani. Finisce 0-2.

CRONACA E TABELLINO

Fidelis Andria (3-5-2): Maurantonio, Celli, Quinto, Tiritiello, Di Cosmo, Piccinni, Matera, Esposito, Lobosco, Croce, Lattanzio

Catania (3-5-2): Pisseri 6, Aya 6,5, Tedeschi 6,5, Blondett 6,5, Esposito 6, Biagianti 6 (Rizzo 6), Lodi 6,5, Fornito 7 (Mazzarani 6,5), Porcino 7,5, Curiale 5,5, Ripa 7

MiglioriToday. Lodi. Tutti i palloni giocabili della squadra etnea passano dai piedi del numero 10. Anche oggi tra i migliori in campo: imprescindibile.

Porcino. Chiamato a sostituire Marchese nella gara d'esordio. Compito tutt'altro che semplice per il numero 8 che riesce a sfornare una prestazione di livello, siglando ben due assist vincenti, rispettivamente per Ripa e Mazzarani. Nonostante i pochi giorni di allenamento agli ordini di Lucarelli dimostra di aver assimilato in fretta gli schemi della squadra.

Fornito. Illuminante il "corrodoio" che disegna per Porcino nell'azione vincente, finalizzata da Ripa. Si ripete pochi minuti dopo, lanciando a rete Curiale poi poco preciso nella conclusione in porta. Ancora una prestazione positiva del numero 18: promosso.

Ripa. In settimana aveva rivendicato con forza il lavoro "sporco" profuso al servizio della squadra. Oggi aggiunge a quello la sua qualità migliore, quella di andare in rete, bruciando sul tempo la difesa dei pugliesi.

Mazzarani. Entra e lascia subito il segno, scagliando la sfera sotto la traversa, alle spalle dell'incolpevole Maurantonio.