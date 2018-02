Fidelis Andria-Catania, probabili formazioni: Ripa-Curiale la coppia offensiva

Restare aggrappati al Lecce. Il Catania non può più permettersi passi falsi, ma provare a vincere più gare possibili, sperando i pugliesi possano imbattersi in qualche incidente di percorso. L'assenza in contemporanea di Russotto e Caccavallo crea non pochi problemi a Lucarelli, che continuerà ad affidarsi ad un 3-5-2 camaleontico, lo stesso visto nelle ultime uscite stagionali. La squadra allenata da Aldo Papagni è un avversario ostico e al "Degli Ulivi" riesce sempre a rendere cara la pelle agli avversari. Servirà una prova maiuscola degli etnei per riuscire a tornare a casa con i tre punti.

QUI CATANIA. Torna Curiale dalla squalifica e andrà a ricomporre la coppia d'attacco con Ripa nel 3-5-2 disegnato da Lucarelli. L'assenza di Russotto e Caccavallo impone un assetto in campo più accorto, ma con maggiore peso offensivo in avanti. Sull'out di destra si giocano una maglia Semenzato e Esposito. In mezzo al campo qualche chance per Rizzo di esordire dal primo minuto. Resta invece fuori dai convocati Marchese, tenuso a riposo precauzionale. Il nuovo acquisto Porcino si candida per una maglia sull'out di sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA-CATANIA

Fidelis Andria (3-5-2): Maurantonio, Celi, Rada, Quinto, Tiritiello, Esposito, Matera, Piccinni, Di Cosmo, Lattanzio, Croce

Catania (3-5-2): Pisseri,Aya, Tedeschi, Bogdan, Esposito, Mazzarani, Lodi, Rizzo, Di Grazia (Porcino), Ripa, Curiale