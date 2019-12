Final Six di Coppa Italia, Ekipe Orizzonte stacca il pass per la semifinale

Ancora impegni ravvicinati per l'Ekipe Orizzonte dopo l'impegno in Supercoppa e Coppa Campioni. Comincia bene il cammino della squadra etnea nella Final Six di Coppa Italia in corso di svolgimento ad Ostia. Le catanesi hanno infatti battuto 13-5 la RN Florentia ai quarti di finale, conquistando il pass per la semifinale. Prova determinata delle rossazzurre, avanti 4-2 nel primo tempo. L’Ekipe Orizzonte ha poi dilagato, vincendo anche il secondo e il terzo parziale, rispettivamente per 2-0 e 5-1, e chiudendo l’ultima frazione sul 2-2.

Tre goal a testa per Arianna Garibotti e Claudia Marletta, due per Isabella Riccioli. Una rete ciascuno per Carolina Ioannou, Rosaria Aiello, Valeria Palmieri e Giulia Emmolo. La soddisfazione per la continuità nelle prestazioni a fine partita è palpabile, soprattutto nelle parole del coach dell’Ekipe Orizzonte, Martina Miceli, che rivolge il pensiero anche alla semifinale contro la Sis Roma in programma oggi, venerdì 06 dicembre, alle 20:30: "Quella di stasera è stata per noi una discreta prestazione – ha detto la Miceli -. Abbiamo fatto qualcosa di carino e sono molto contenta per le giocatrici più giovani, perché hanno giocato tutte ed anche tanto. Abbiamo provato pure un po’ di cose diverse e siamo sicuri che quella di domani sarà un’altra partita tosta, com’è giusto che sia. Vediamo quante energie ci rimangono dopo un tour de force come quello che abbiamo vissuto noi nelle ultime settimane. Certamente la cattiveria agonistica non ci mancherà, anche se magari saremo meno brillanti fisicamente. Lo abbiamo dimostrato pure oggi, perché abbiamo preso troppi contropiede rispetto alla nostra idea di gioco. Però sappiamo bene che la nostra condizione fisica in questo momento non è al top. In ogni caso domani, mi aspetto un atteggiamento mentale molto cattivo che possa sopperire proprio alla nostra condizione".

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-FLORENTIA 13-5 (4-2, 2-0, 5-1, 2-2)

Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou 1, Garibotti 3 (2 rig.), Viacava, R. Aiello 1, Spampinato, Palmieri 1, Marletta 3, Emmolo 1, Leone, Riccioli 2, Santapaola, Condorelli. All. Miceli

RN Florentia: Perego, Rorandelli, Mandelli, Cordovani 1, Ten Broek, Vittori 1, Nesti 1, Francini, Giachi 2, Nencha, Marioni, Amedeo, Banchelli. All. Cotti

Arbitri: Colombo e Guarracino

Note: Banchelli in porta per la Florentia nel secondo e quarto tempo. Condorelli al posto di Gorlero dall’inizio del quarto tempo. Banchelli para un rigore a Garibotti a 3’04 del secondo tempo. Uscita per limite di falli Amedeo (F) a 2’27 del terzo tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 5/6 + 3 rigori; RN Florentia 2/8.

IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX:

Giovedì 5 dicembre

Quarto di finale 1

L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia 13-5 live su Waterpolo Channel

Quarto di finale 2

Rapallo-Kally Milano 7-10 live su Waterpolo Channel

Venerdì 6 dicembre

Finale 5° postoRN Florentia-Rapallo alle 17:30

Semifinale 1

Plebiscito Padova-Kally Milano alle 19:00 in diretta su Waterpolo Channel

Semifinale 2

Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte alle 20:30 in diretta su Waterpolo Channel

Sabato 7 dicembre

Finale 3° posto alle 15:00

Finale 1° posto ore 16.45