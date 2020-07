Finaria in mano ai curatori fallimentari: futuro Calcio Catania in bilico

Il Tribunale pronto a dichiarare il fallimento di Finaria secondo quanto raccolto da MeridioNews. Una decisione che avrebbe un impatto anche sul futuro del Calcio Catania, di cui detiene il 95% del pacchetto azionario, e che farebbe saltare la procedura competitiva prevista per giorno 23 luglio. Si annulla il concordato preventivo presentato lo scorso marzo da Finaria.

In conseguenza di ciò, arriva la nomina di curatori fallimentari che potrebbero occuparsi della cessione del Calcio Catania. Nominati come curatori fallimentari gli ex commissari di Finaria, Alessandra Leggio e Niccolò Notarbartolo. Novità sono attese nelle prossime ore. Il futuro del Calcio Catania è in bilico.