Catania avanti in coppa Italia, battuto il Foggia: Verona prossimo avversario

Cambia il modulo, non le nuove idee di gioco messe in campo dal neo tecnico Sottil. Il Catania vince per 3-1 in casa del Foggia e dimostra di aver compiuto dei miglioramenti nell'intesa tra i reparti. Ancora assenti i nuovi innesti del mercato estivo. Rossetti continua a stupire in questo scorcio iniziale di stagione, stasera addirittura doppietta per lui, così come Barisic, impiegato oggi come esterno del centrocampo a 5 allestito da Sottil. Lo sloveno ha ormai raggiunto la sua dimensione tattica definitiva, impiegato costantemente e con ottimi risultati nel ruolo di esterno.

L'emergenza dal punto di vista degli uomini ha dato spazio stasera ad un nuovo esperimento tattico, differente dal consueto 4-2-3-1, vero e proprio marchio di fabbrica di Sottil. Il tecnico di Venaria Reale ha dato spazio a Pozzebon nel duo offensivo completato proprio da Rossetti. Prova superlativa del solito Lodi e prestazione sugli scudi anche per Bucolo, a suo agio nel centrocampo a 5 disegnato da Sottil. Lovric ancora titolare nel pacchetto arretrato in attesa del migliore Aya.

I rossazzurri avanzano al terzo turno della competizione grazie alla vittoria ottenuta allo stadio "Zaccheria" e affronteranno il Verona, stavolta al "Massimino". La nota lieta arriva però dall'ottima impalcatura di gioco degli etnei, un dato questo che prescinde dagli interpreti e che fa ben sperare in vista del futuro.

TABELLINO FOGGIA-CATANIA 1-3 (12′-80' Rossetti, 70′ Lodi, 73′ Gori)

Foggia (3-5-2): Bizzarri; Tonucci, Camporese, Martinelli; Zambelli, Carraro, Ramé (71′ Sicurella), Deli (69′ Rubin), Kragl, Nicastro, Gori

Catania (3-5-2): Pisseri, Blondett, Lovric, Marchese, Barisic, Biagianti, Lodi, Bucolo, Noce (76′ Fornito), Rossetti, Pozzebon (85′ Caccetta)