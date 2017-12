Il Catania non si ferma più, seconda vittoria esterna consecutiva

Il Catania non si ferma più e continua a collezionare vittorie. Oggi arriva la seconda consecutiva in trasferta contro il Fondi. Gli uomini di Lucarelli mettono subito sui binari giusti la gara prendendo in mano il pallino del gioco e rischiando poco in difesa, grazie ad un equilibrio cercato e trovato da Lucarelli nel corso della stagione.

LE PAGELLE

Manca Bogdan, non al meglio fisicamente, e Marchese viene impiegato nei tre di difesa, al fianco di Aya e Tedeschi. Biagianti ricopre le vesti di vice Lodi e Mazzarani lavora invece tra le linee, alzando spesso il raggio d'azione. Il tutto nella consueta formula del 3-5-2, proposta in questo periodo viste le assenze di Russotto e Di Grazia, veri protagonisti del 4-3-3.

La nota lieta arriva subito alla metà del primo tempo con il tredicesimo marcatore diverso in questa stagione, Fornito, bravo ad inserirsi e ad insaccare la sfera sfruttando un assist al bacio di Mazzarani, molto ispirato nelle prime battute del match. Il raddoppio non tarda ad arrivare e porta la firma di Curiale ben servito da Semenzato. Un 2-0 che taglia le gambe al Fondi e mette la gara in discesa per gli etnei.

Il secondo tempo inizia ancora nel segno del Catania. La prima palla gol capita infatti sui piedi di Semenzato, bravo Elezaj a respingere la sfera in calcio d'angolo. Il Fondi tenta il tutto per tutto e manda in campo De Martino per Corticchia. Il crocevia definitivo del match arriva però al minuto 60: prima Corvia sbaglia da pochi passi una palla gol ghiotta, scaturita da uno svarione di Esposito. Passa poco meno di un minuto e sul capovolgimento di fronte Curiale recupera palla e serve un assist al bacio per Ripa che fredda l'estremo difensore dei padroni di casa, siglando la seconda rete consecutiva, dopo quella messa a segno contro il Rende.

Un 3-0 che ipoteca definitivamente il match: c'è soltanto spazio per il gol della bandiera siglato da Galasso. Il Catania vince e continua a marciare in attesa dei risultati di Lecce e Trapani.

TABELLINO FONDI-CATANIA 1-3 (Fornito 17′, Curiale 32′, Ripa 62′, Galasso al 80′)

Racing Fondi (4-3-1-2): Elezaj; Paparusso, Ghinassi, Vastola, Galasso; Corticchia (dal 56′ De Martino), Quaini (dal 78′ Vasco), Ricciardi (dal 75′ Ciotola); Lazzari (dal 75′ De Sousa); Corvia (dal 79′ Mastropietro), Nolè.

Catania (3-5-2): Pisseri; Aya, Tedeschi, Marchese; Semenzato, Mazzarani (dal 89′ Lovric), Biagianti (dal 67′ Bucolo), Fornito (dal 67′ Caccetta), Esposito; Ripa, Curiale (dal 75′ Correia).