Giornata Internazionale di Rugby al Cus Catania, in campo varie categorie

Per la prima volta in assoluto le selezioni regionali U16, U18 e U20 femminile saranno impegnate in incontri internazionali. Un evento speciale, la Giornata Internazionale Rugby XV, che avrà luogo sabato 9 febbraio, a partire dalle ore 10, al campo sportivo CUS Catania: a sfidare le compagini siciliane saranno l’Association Cantonale Génevoise (Ginevra, maschile) e Switzers Rugby (Svizzera, femminile), che arriveranno a Catania venerdì 8 febbraio con una delegazione composta da 50 elementi.

Sarà una giornata di rugby a tutto tondo, tra gli incontri previsti sul terreno della Cittadella Universitaria e il corso d’aggiornamento per allenatori livello “adolescenti”, organizzato dal responsabile regionale Giuseppe Berretti. Il clou del programma dell’evento internazionale è rappresentato certamente dalle sfide tra le varie selezioni: alle ore 11 in campo le Under 18; a seguire, alle 12:15 si sfideranno le Under 16; in chiusura, prima di lasciar spazio al classico e ricco terzo tempo, alle 13:30 sarà il turno delle donne Under 20. Un evento organizzato e promosso dal Comitato regionale FIR Sicilia e dal Cus Catania, padrone di casa.