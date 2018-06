Gruppo Sportivo Canoa Catania in serie A1, cavalcata inarrestabile

Il Gruppo Sportivo Canoa Catania conquista la promozione in Serie A1. Nel torneo di Serie B di canoa polo, la squadra catanese svetta su tutti nelle acque del Porto di Catania. La due giorni del 23 e 24 giugno ha regalato emozioni e spettacolo. Il Gs Canoa Catania festeggia il salto in Serie A1. Una cavalcata condita da 10 vittorie in 10 match disputati e 30 punti conquistati in classifica. Ben 62 le reti realizzate.

Protagonisti del successo i giocatori Fabrizio Messina, Klaus Pagano, che è anche il tecnico della squadra rossazzurra, Giandomenico Mazzone, Luciano Stramondo, Giuseppe Nicastro, Giulia Buonvenga, Martina Barbagallo e Tiziano Fragali.

Al secondo posto lo Jomar Club Catania di coach Alessandra Catania. Flavia Landolina, Pietro Iuvara, Mattia Doro, Simone Guttà, Alex Brown, Marco Di Mauro, Emanuele Arena e Andrea Bisconti hanno totalizzato 24 punti, 8 successi e 2 sconfitte. Lo Jomar è stato superato, entrambe le volte, dal Gs Canoa Catania per 3-1 e per 4-2.

Terza piazza per il C. N. Palermo: 18 punti frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte. Quarto posto per la Canoa Polo Ortigia a quota 12 punti, 4 successi e 6 ko. Quinta la Polisportiva Nautica Katana con 6 punti conquistati, 2 le vittorie e 8 sconfitte. Sesta infine la Lni Palermo Arenella che chiude a quota 0 punti.