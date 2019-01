Il Kung-Fu del monastero di Shaolin approda con Liu Peng

La “Tigre e il Dragone”, simboli del Kung-Fu tradizionale cinese e del leggendario tempio-monastero di Shaolin che ne custodisce i segreti “marziali” pluri-secolari, approdano in territorio etneo grazie all'esperto maestro internazionale dagli “occhi a mandorla” Liu Peng. “Uno stage con corso di Shaolin Quan - illustra l' “anima organizzatrice” dell'appuntamento di Arti marziali tradizionali cinesi, maestro catanese Nello Mauro, pioniere in Sicilia del “Wushu Kung-fu” e organizzatore in terra etnea di grandi eventi marziali da oramai svariati anni -, col prestigioso maestro cinese Liu Peng. Non è la prima volta che i monaci di Shaolin esperti in Kung-Fu, o loro allievi cinesi, approdano in terra etnea. In particolare, fra questi, il maetro Liu Peng, della prestigiosa scuola “Jin Wu Yuan”. Lo stage, aperto a tutti i praticanti di arti marziali cinesi delle scuole tradizionali di Kung-Fu siciliane, ha trovato spazio nei giorni scorsi all'ombra dell'Etna, a Gravina di Catania, nella palestra “Scuola Rodari. ASD Sporting San Paolo”. Hanno partecipato diverse allievi delle Scuole di Kung-Fu siciliane affiliate all’E.P.S. (Enti di Promozione Sportive) e all' “A.S.C.” (Attività Sportive Confederate). Un vero e proprio “tuffo” nelle tecniche del Kung-fu, e al suo perfezionamento, con lo stile “Shaolin”: “Un nome noto a tutti i praticanti di arti marziali - continua il maestro Nello Mauro -, per il suo immenso prestigio. Da questo stile, reso famoso dai monaci dell’omonimo monastero, derivano direttamente o indirettamente tutte le arti marziali; lo Shaolin è uno stile di quel settore cosiddetto tradizionale della vasta materia del Wushu; infatti la famiglia degli stili tradizionali del Wushu può essere meglio identificata come quella degli stili antichi, nati più di mille anni fa dall’osservazione del movimento degli animali; infatti la più famosa definizione di questo stile è stata data dal maestro Wu Yan, che affermava che lo Shaolin è un capolavoro concepito dall’intelligenza collettiva dei monaci del tempio Shaolin; stile è adatto a tutte le età”.