Il Passaggio di cintura nella “Dolce arte marziale” per 400 atleti-samurai

Un'avvolgente grandiosa “alta marea” di atleti in kimono, in movimento “sincronizzato”, per passare gli esami, in un palazzetto mai così stracolmo di jutsuka. L'intera Isola della pratica marziale giapponese dei Samurai, il Ju-jitsu targato Csain, chiamato a raccolta al Palasport di Battiati, all'ombra dell'Etna, per gli Esami regionali di cambio di cintura e passaggio di grado, ad opera del “direttore d'orchestra” e “gran cerimoniere” maestro catanese Cosimo Costa. Oltre 400 “artisti marziali” della “dolce arte”, hanno invaso i 500 metri quadri del maxi “tatami” del traboccante palazzetto.

Una “marea” bianca di kimono, in un caleidoscopio di cinture colorate, hanno dato vita a una memorabile “performance” sportiva e marziale, donando spettacolo ed emozione, per una manifestazione di arti marziali giapponesi incredibilmente gremita di mini-atleti Samurai di casa nostra.

“Questi esami di grado 'kyu & mon Mizu ryu ju-jitsu Csain' - commenta soddisfatto il maestro decano catanese 'hanshi' (titolo onorifico) Cosimo Costa, organizzatore e responsabile della sezione nazionale ju-jitsu dell’ente “Csain”, nonché ideatore capo-scuola dello stile Mizu ryu, ossia Scuola dell'acqua -, hanno coinvolto oltre 400 atleti, malgrado le tante assenze per i mali di stagione, dai 3 ai 63 anni, suddivisi in due grandi gruppi, su quasi 500 mq di tatami. Un grosso applauso a tutti atleti, tecnici, associazioni ed a tutto lo staff per l'ottimo lavoro; ringrazio quindi il comitato regionale Csain Sicilia e la sezione nazionale Ju-jitsu Csain per il supporto”.

Ecco l'elenco completo di tutti i partecipanti, in ordine sparso, alla massiccia manifestazione di passaggio di cintura in terra etnea e isolana.

Esami di grado “kyu & mon”: Crisalli Rebecca (passaggio a cintura bianca fascia giallo/rossa), Lombardo Giulia Agata (bianca gialla), Patti Alice (bianca gialla), Bonaccorsi Luca (bianca fascia verde), Caruso Antonio (bianca fascia verde), Conti Giulia Maria (bianca fascia blu), Famoso Alice Maria (bianca fascia verde), Lombardo Andrea (bianca fascia verde), Patti Serena (bianca fascia blu), Fragale Giuliana (bianca fascia gialla), Barbagallo Mattia (bianca fascia blu), Bordieri Alessandro (bianca gialla), Cannata Manuel (bianca marrone), Cicchello Gaccio Samuele (bianca marrone), Magri' Vittoria (bianca gialla), Sauro Chiara Alessia (bianca marrone), Fragale Matteo (bianca fascia gialla), Libra Cristian Giovanni (bianca fascia gialla), Verzi' Elisa (bianca fascia verde), Bruno Francesco (gialla verde), Di Mauro Damiano (bianca arancio), Dotto Gabriele (gialla verde), Fiorentino Filippo (bianca marrone), Fiorentino Salvatore Vincenzo (gialla verde), Massimino Mario Lorenzo (bianca verde), Monaco Ennio (bianca marrone), Sapienza Andrea (gialla verde), Schiavone Alessia (bianca blu), Schiliro' Alice (bianca arancio), Teobaldi Flavio Sebastiano (gialla marrone), Romano Enrico (bianca gialla), Castello Marco (verde), Bordieri Silvio (gialla), Teobaldi Giuseppe (gialla), Sarica Giorgia (bianca fascia gialla/arancio), Proietto S. Viola (bianca fascia gialla), Simili Simone, (bianca fascia gialla), Di Marco Aurora (bianca fascia gialla), Martorana Juri (bianca fascia gialla), Costa Sergio (bianca fascia gialla), Urzi' Lorenzo (bianca fascia gialla), Di Giacomo Giuseppe (bianca fascia gialla), Cultrera Pietro (bianca fascia gialla), Harris Nicholas (bianca fascia gialla), Vadala' Edoardo (bianca fascia gialla), Gargano Roberto (bianca fascia gialla), Milazzo Francesco (bianca fascia gialla), Sammartano Giorgia (bianca fascia gialla), Biondi Pietro (bianca fascia gialla), Biondi Leonardo (bianca fascia gialla), Gagliano Giosue' (bianca fascia gialla), Nifosi' Andrea (bianca fascia gialla), Giunta Giordano (bianca fascia gialla/arancio), Torresi Fabiola (bianca fascia verde), Mazzarella Alessandro (bianca fascia arancio), D'Augusta P. Flavio (bianca fascia arancio), Palermo Tommaso (bianca fascia arancio), Fiorista Leonardo (bianca fascia arancio), Cultrera Francesco (bianca fascia arancio), Sardo Roberto (bianca fascia arancio), Villella Daniel (bianca fascia arancio), Aprile Giuliana (bianca fascia blu), D'Augusta P. Andrea (bianca fascia blu), Villella Christian (bianca fascia blu), Di Stefano Valerio (bianca fascia blu), Floresta Angelo (bianca gialla), Motisi Francesco (bianca gialla), Tutino Emanuele (bianca gialla), D'Urso Gabriele (gialla), Palestro Davide (gialla), Ferlito Samuele (gialla), Lopis Alessandro (gialla), D'amico Matteo (gialla), Mandolfo Francesco (bianca viola), Lazzara Davide (bianca viola), Lazzara Gabriele (bianca viola), Strano Dario (bianca viola), Puglisi Edoardo (bianca arancio), Catania Alessandro (bianca fascia blu), Vitale Flavio (bianca fascia blu), Scarpulla Giovanni (bianca fascia blu), Bellomo Daniel (bianca fascia blu), Ragusa Davide (bianca fascia blu), Giusino Carla (gialla), Restivo Walter (gialla), Patane' Rachele (bianca verde), Vitale Flavio (bianca verde), Pavone Lorenza (bianca verde), Megna Tommaso (bianca verde), Bonanno Giorgio (bianca verde), Alvano Sofia (bianca verde), Costa Giada (blu rosso), Ensabella Salvatore (blu), Signorelli Daniele (blu), La Rosa Alice (blu), He Claudio (verde blu), Patane' Alfio (verde blu), Taccetta Giulio (verde blu), Finocchiaro Gabriele (gialla), La Manna Irene (gialla verde), Tutino Matteo (gialla verde), Zito Angelo (gialla), Mazza Riccardo (arancio), Scuderi Alice (gialla), Scuderi Sofia (gialla), Mastruzzo Mariapia (gialla), Di Gregorio Chiara M. (marrone), Palestro Danilo (marrone), Costanzo Luca (marrone), Maugeri Dario P. (marrone), Tomasello Francesco (marrone), Burnett Ian G. (verde), Zito Antonino (arancione), Marino Roberto (arancione), Messina Andrea (arancione), Di Falco Davide (arancione), Cuscuna' Stefania R. (gialla), Lo Pinto Leonardo (gialla), Lo Presti Alfonso (gialla), Iaria Francesco (gialla), Maccarrone Giuseppe (gialla), Armanetti Elisabetta (verde), Amore Sebastiano (blu), Amore Maria (verde blu), Finocchiaro Cesare (bianca gialla), Bello Ismaele (gialla verde), Ragusa Roberto (arancio verde), Musumeci Flavio (f. arancio), Patane' Miriam (f. gialla rossa), Mercurio Diego (f. gialla blu), Ferlito Giulio (f. arancio), Messina Jacopo (f. gialla), Licciardello Flavio (f. gialla), Seminara Pierluigi (f. gialla), Nieddu Giulio (f. gialla), Xhafa Enea Bashkim (f. gialla), Trovato Sebastian (f. gialla), Lucibello Simone (f. gialla), Castro Samuele (f. gialla), Raciti Emanuele (marrone), D'Ambra Angelo (bianca rossa), Lombardo Giordana Maria (bianca rossa), Tocco Sophia (bianca viola), Messina Cristian (bianca viola), La Manna Vito (bianca gialla), Lucibello Serena (f. rossa), Patane' Chiara (f. rossa), Giammellaro Angela (f. rossa), Baiano Luca (bianca gialla), Finocchiaro Maria Angela (bianca verde), Arcifa Marco (f. verde), Rapisarda Michelangelo (bianca gialla), Messina Matteo Salvatore (f. blu), Costanzo Sangiorgi Alessio (f. verde), Castro Asia (gialla rossa), Fisichella Martina (f. arancio), Grasso Carmelo (f. arancio), Liberti Gabriele (f. arancio), Barbagallo Agata (marrone), Barbagallo Adriana (marrone), Consoli Alessandro (marrone), Puglisi Francesco (marrone), Gusmano Giuseppe (marrone), Pulvirenti Luigi Giuseppe (marrone), Russo Lorenzo (marrone), Pappalardo Maria (marrone), Musmeci Gabriele (marrone), Massimino Sebastiano (marrone), Lombardo Daniele (blu), Drago Giovanni Battista (verde), Quattrocchi Fabrizio (verde), Vecchio Samuele (gialla), Sciuto Arseny (f- gial/rossa), Leotta Riccardo (f-gial/rossa), Cigna Simone (f- gial/rossa), Auteri Roberto (f-gial/blu), Cutuli Lorenzo (f- gial/blu), Marino Tommaso A. M. (f- gial/blu), Amato Alessandro (f-gial/blu), Bella Cristian (f- gial/verde), Puglisi Michele (f- gial/verde), Giardina Ettore (f- gialla), Inzerilli Gabriele (f- gialla), Leotta Matteo (f- gialla), Messina Stefano (f- gialla), Pennino Antonio(f- gialla), Politi Alessio (f- gialla), Torrisi Davide (f- gialla), Cannavo Natascia (verde), Calanna Adriana (verde), Fichera Carla (verde), La Rosa Davide (arancio/verde), Adornetto Salvo Luca (arancio/verde), Fichera Mattia (arancio/verde), Sorace Matteo (arancio/verde), Greco Giancarlo (arancio/verde), Messina Marco (gialla/blu), Licciardello Mattia (gialla/blu), Murabito Simone (gialla/blu), Russo Sebastiano Simone (gialla/blu), Cardillo Giovanni (gialla/blu), Vitale Gianmarco (gialla/blu), Indelicato Michael (gialla/blu), Sorace Andrea (gialla), Sorace Carola (gialla), Bellomo Giorgia (b.f.marrone), Di Fina Gabriel (b.f.marrone), Sellaro Sara (bianca), Pagano Milena (b.f.marrone), Nantista Roberta (bianca), Giacomarra Andrea (b.f.blu), Geraci Ignazio (b.f.marrone), Profita Domenico (bianca), Sparacio Samuele (bianca), Calabrese Giuseppe (bianca), Sabella Chiara (b.f.verde), Barbera Martina (b.f.rossa), Barbera Alessia (b.f.verde), Mascellino Francesco (b.f.rossa), Sabella Mattia (gialla), Bellina Giuseppe (b.verde), Fustaino Gabriele (b.f.marrone), Migliore Alberto (gialla), Messina Diego (b.blu), Spinoso Fabiana (b. verde), Carapezza Asia (gialla), Pagano Rem (b.f.arancio), Ferruzza Francesco (verde blu), Di Gangi Kaori (verde blu), Di Gangi Kevin (verde blu), Di Gangi Kristian (verde blu), Macaluso Sofia (verde blu), Macaluso Aurora (b. gialla), Velardi Rita (b.f, blu), Comola Riccardo (bianc/marr), Forzese Manuel (bianc/marr), D’Urso Samuele (bianc/marr), Centamore Cristian (bianc/marr), Cavallaro Mario (bianc/marr), Tropea Gianmarco (bianc/marr), Marletta Antonino (bianca/viola), Cristaldi Giuseppe (bianca/viola), Battiato Damiano (bianca/viola), Indelicato Daniel (bianca/verde), Azzarelli Moreno (bianca/gialla), Vasta Francesco (bianca/gialla), Blanco Lorenzo Maria Pio (bianca/gialla), Lo Vecchio Daniele (f.viola), Milone Micaela (f.viola), Drago Alberto (f.viola), Cannavo' Sebastiano (f.viola), Privitera Matteo (f.viola), Leotta Gabriele (f.viola), Filippini Francesco (f.viola), Adornetto Salvo Luca (arancio/verde), Fichera Mattia (arancio/verde), Sorace Matteo (arancio/verde), Greco Giancarlo (arancio/verde), Messina Marco (gialla/blu), Licciardello Mattia (gialla/blu), Murabito Simone (gialla/blu), Russo Sebastiano Simone (gialla/blu), Cardillo Giovanni (gialla/blu), Vitale Gianmarco (gialla/blu), Indelicato Michael (gialla/blu), Sorace Andrea (gialla), Sorace Carola (gialla), Comola Riccardo (bianc/marr), Forzese Manuel (bianc/marr), D’Urso Samuele (bianc/marr), Centamore Cristian (bianc/marr), Cavallaro Mario (bianc/marr), Tropea Gianmarco (bianc/marr), Marletta Antonino (bianca/viola), Cristaldi Giuseppe (bianca/viola), Battiato Damiano (bianca/viola), Indelicato Daniel (bianca/verde), Visalli Chiara (bianca/aran), Pappalardo Andrea, Lanza Sebastiano (bianca/aran), Azzarelli Antonino (bianca/aran), Petralia Adriana (bianca/aran), Petralia Giuliana (bianca/aran), Stanco Gabriel (bianca/aran), Calanna Riccardo (bianca/aran), Mirone Alberto Antonio (bianca/gialla), Ridolfo Francesco (bianca/gialla), Azzarelli Moreno (bianca/gialla), Vasta Francesco (bianca/gialla), Blanco Lorenzo Maria Pio (bianca/gialla), Lo Vecchio Daniele (f. viola), Milone Micaela (f. viola), Drago Alberto (f. viola) , Cannavo' Sebastiano (f. viola) , Privitera Matteo (f. viola), Leotta Gabriele (f. viola), Filippini Francesco (f. viola), Porfirio Silvio (f. viola), Molinelli Matteo (f. blu), Gulisano Giorgio (f. blu), Costanzo Gabriele (f. blu), Foti Alice (f. blu), Zito Leonardo (f. blu), Grillo Mario (f. verde), Marsiglione Luna (f. arancio), Nicotra Giulio Maria (f. arancio), Di Mauro Stefano (f. arancio), D’Agata Federico (f. arancio), Meli Salvo Alessandro (f. arancio), Cristaudo Roberta (f. arancio), Cavallaro Diego Orazio (f. arancio), Torrisi Manuel (f. arancio), Vendemmia Simone (f. arancio), Cavallaro Francesco (f. arancio), Musumeci Antonio (bia-f.giallo), Privitera Gabriele (bia-f.marrone), Privitera Nicolo' (bia-f.blu), Santapaola Mattia (bia-f.arancione), Rao Mattia (bia-f.blu), Torrisi Mario (bia-f.blu), Nania Matteo (bia-f.giallo), Quatrosi Francesco (bia-f.marrone), Rivoli Emanuele (bia-f.giallo), Di Mauro Cleide (gialla), Di Mauro Gaetano (bia-gialla), Di Mauro Antonio (bia-gialla), Giacalone Sara (bia-gialla), Maccarone Monica (gialla), Quatrosi Andrea (gialla), Mazzara Vincenzo (blu-marrone), Nania Alessandro (blu-marrone), Sciacca Alessandro (blu-marrone), Presti Martina (marrone), Moschetto Alfio (marrone), Sottile Viviana (arancio), Grecu Corina Mihaela (blu), Catania Giuseppe (arancio), Rapicavoli Vincenzo (gialla), Allegra Francesco (b-f.gialla), Rizzo Gioele Antonio (bia-f.verde), Sciacca Francesco (biaf.marrone), Calabresi Alessandro (bia-arancione), Coco Aurora (bia-f.gialla), Colotti Samuele (bia-rossa), Colotti Rachele (bia-f.gialla), Davino Ettore (gialla), Fichera Emanuele (bia-f.marrone), Giunta Raimondo (bia-arancione), Leonardi Davide (bia-f.gialla), Aiello Andrea (bia-f.marrone), Aiello Giorgia (bia-f.blu), D'Amico Davide (bia-f.marrone), Davino Benedetta (bia-f.marrone), Di Mauro Stefania (bia-f.marrone), Ferrigno Leonardo (bia-f.marrone), Florio Paolo (bia-f.marrone), Brancato Nereo (bia-f.gialla), Mazzara Damiano (bia-f.gialla), Missale Riccardo (bia-f.marrone), Leone Alessandro (bia-f.gialla), Musmeci Vittoria (bia-f.gialla), Privitera Martina (gialla), Arena Lorenzo (verde), Catania Simone (arancio), Del Zoppo Alice (gialla-arancione), Di Mauro Asia (gialla-arancione), Formica Alessio (verde), Gagliardi Lorenzo (gialla-blu), Presti Francesco (bia-rossa), Fisichella Agnese (bia-blu), Giacalone Giuseppe (bia-blu), Guglielmino Lorenzo (bia-f.verde), La Rocca Giuseppe (bia-rossa), Tomarchio Matteo (bia-arancione), Mazzarella Francesco (bia-rossa), Mirabella Antonio (bia-blu), Aiello Annachiara (bia-arancione), Rannone Cristian (bia-blu). Società sportive presenti. Da Catania e provincia: Il Dojo Catania (132 atleti), Sport village Acireale (94 atleti), Shin Kai club Tremestieri Etneo (66 atleti), Samurai and friends CT (37 atleti), Sargas sport club Aci Sant'Antonio (31 atleti); dalle Madonie (Castellana Sicula/PA): Budo sport (29 atleti). Tecnici società. Il Dojo Catania: Costa Cosimo, Russo Massimo Fabio, Ensabella Francesco, Grego Tiziana, Canciullo Placido, Molino Salvatore, Garofalo Laura, Esposito Luca, Marchese Francesco; Sport village Acireale: Petralia Alfio, Prestigiacomo Alfonso, Milone Bruno, Leone Salvatore; Budo sport di Castellana Sicula: Macaluso Giovanni, Chiara Alessio; Sargas Aci Sant'Antonio: Amore Massimo; Shin Kai club Tremestieri Etneo: Torrisi Giuseppe, Buccheri Ginevra, Disca Francesco, Lentini Ivan, Pulvirenti Riccardo, Privitera Alessandro; Samurai & friends Catania: Lo Nigro Livio, Bruno Cristina Maria, Schiliro' Francesco.