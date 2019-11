Italia-Armenia, si gioca alle ore 21: campo allagato per il maltempo

Ha rischiato seriamente di non disputarsi la sfida tra Italia e Armenia valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. Dopo alcuni sopralluoghi effettuati dalla terna arbitrale diretta dall'arbitro francese Stepanie Frappart a causa dell'iniziale impraticabilità di campo dovuta alla pioggia abbattutasi in giornata a Catania è arrivata la decisione ufficiale. La partita, prevista inizialmente alle ore 18.30, si giocherà regolarmente: fischio d'inizio fissato alle ore 21.

Particolarmente critiche le condizioni ai lati del campo dove è stato assiduo il lavoro degli addetti dello stadio "Massimino" per migliorare la situazione e permettere così il regolare inizio del match.