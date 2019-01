Ju-Jitsu stile "Grappling", a Sant'Agata Li Battiati il trofeo "Csain"

"Artisti marziali" catanesi, protagonisti al Trofeo regionale di Ju-jitsu targato “Csain”. Duecento jutsuka in lizza, in un bel “mix” fra Arti marziali e “lotta” a terra. Di scena il Ju-jitsu stile "Grappling", che unisce la "morbidezza e cedevolezza" marziale, allo stile di lotta finalizzato alla sottomissione e "dominio" dell'avversario sul tappetino di gara. Protagonisti del VII Trofeo regionaledi Ju-jitsu specialità Grappling, targato “Csain”, 200 atleti, in azione presso il Palazzetto dello sport di Sant'Agata Li Battiati.

"La manifestazione constava di tre prove distinte - spiega Cosimo Costa, maestro dell'associazione "il Dojo Catania", prima classificata, e nella veste di responsabile della Sezione nazionale Ju-jitsu dell’ente promozionale sportivo Csain -, si sono infatti confrontati gli agonisti per contendersi il Settimo Trofeo regionale di Ju-jitsu specialità Grappling; poi è stata la volta dei non-agonisti, in occasione del VII “Ju-jitsu Kids Day” modalità Grappling; infine sul tatami si sono cimentati i più piccoli, per il “Ju-jitsu Kids Day” modalità “Ne waza kids”.

Il pubblico presente ha assistito a tecniche di immobilizzazioni e leve a terra, da parte di atleti in kimono, grandi e piccini. "Buono il livello tecnico complessivo della manifestazione - illustra ancora il maestro catanese - con una sentitissima partecipazione di atleti ed accompagnatori. Sono inoltre intervenuti, l'assessore allo Sport del comune di Sant'Agata Li Battiati, Salvatore Mavilla, e il presidente regionale dell'ente promozionale sportivo Csain Sicilia, Raffaele Marcoccio, che hanno effettuato le premiazioni”.

Questi i “numeri” della gara. Classifica per Società del VII Trofeo regionale di Ju-jitsu specialità Grappling:

I classificata, “Asd Il Dojo Catania” (117 punti); II class. “Ssd Sport Village Acireale CT” (68 pp.); III class. “Asd Sargas Sport Aci Sant'Antonio CT” (48 pp.); IV class. “Asd Budo Sport Castellana Sicula PA” (45 pp.); V class. “Asd Shin Kai Club Tremestieri Etneo CT” (24 pp.); VI class. “Asd Samurai & Friends CT” (19 pp.).