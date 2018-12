Ju-Jitsu, trionfo catanese ai campionati tricolore assoluti della "FIJLKAM"

Riflettori puntati sugli atleti di arti marziali etnee, protagonisti sul tatami di gara ad Ostia a Roma. Chiusura d'anno coi botti, per il Ju-jitsu alle falde dell'Etna. Trionfo targato Catania ai Campionati tricolore assoluti ad Ostia della federazione FIJLKAM, nella “Dolce arte” marziale giapponese dei Samurai, con l'associazione "Il Dojo Catania” del maestro Cosimo Costa, nella specialità “Duo Show”, ossia la “simulazione di difesa a coppie”, durante la kermesse nazionale dello scorso weekend.

"Abbiamo vinto i Campionati italiani assoluti di Duo Show - illustra il maestro catanese Cosimo Costa, ideatore della “scuola” catanese del metodo "Mizu Ryu", la “scuola dell’acqua” conosciuta oramai a livello internazionale -, con ampio scarto rispetto ai secondi e terzi classificati; e questo rappresenta una degna chiusura d'anno 2018, costellato da tanti successi, per noi, in Italia e all'estero".

Pur concorrendo nella sola specialità del "Duo Show", per scelta ideologica, ciò non ha impedito agli infaticabili jutsuka catanesi del Dojo, di piazzarsi ai piedi del podio tricolore, centrando il quarto posto in Classifica generale, sul totale delle 4 specialità presenti in lizza. "Un grande lavoro di squadra - continua Cosimo Costa - Un “bravo” ed un “plauso” particolari, vanno riconosciuti ad ognuno dei nostri atleti, tecnici, ufficiali di gara, accompagnatori e familiari al seguito: tutti hanno svolto la loro parte, con impegno e bravura".

Tra i protagonisti sul tatami che hanno dato lustro alla provincia etnea nell'Italia delle arti marziali.

Cat. Maschi: (II posto) Salvatore Ensabella e Daniele Signorelli; Cat. Femminile: (II posto) Agata Barbagallo e Adriana Barbagallo, (III posto) Maria Amore ed Elisabetta Armanetti, (III posto, ex aequo) Cristina Bruno e Maria Cristina Di Gregorio; Cat. Misto: (I posto) Cristina Bruno e Salvatore Molino, (II posto) Giada Costa e Valerio Puglisi.

"Finale Duo Show tutta made in Asd Il Dojo Catania - conclude il maestro catanese -, con i “piccoli” Esordienti che capitolano solo per un punto, contro i più “grandi” compagni di palestra Seniores/Master". In totale, la società etnea ha portato a casa, un primo posto, 3 secondi piazzamenti, 2 terzi posti, e 16 quinti piazzamenti. Primo posto nella classifica Duo Show con 84 punti; quarto posto agli Assoluti in Classifica generale.