Judo, coppa Italia: Titania Catania fa "cinquina" nelle categorie junior e senior

Una "cinquina" di titoli tricolore, estratti dal magico cilindro agonistico del judo praticato alle falde dell'Etna. In occasione della trasferta agonistica in Basilicata, nei giorni scorsi, i "titani" in kimono della Titania Catania, hanno ben figurato sui tatami nazionali della coppa Italia Junior e Senior serie A1 e serie A2, presso la località di Policoro.

La società judoistica etnea, è infatti salita 5 volte sul podio coi suoi atleti. Nello specifico, Argento per Silvia Drago (kg. 48) e per Angelo Lanzafame (kg. 60); Bronzo per Luca la Fauci (66 kg.) e per Domenico Pappalardo (kg. 100). In A2, un bronzo per Gabriele Nicolosi (kg. 81). Un risultato che conferma il buon momento dell'arte marziale ideata in Giappone da Jigoro Kano, e in particolare di questo gruppo di atleti etnei, che poco piu di un mese fa hanno vinto il titolo di campioni italiani a squadre, serie A2.