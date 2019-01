L'Epifania del Jutsuka, anno marziale da incorniciare per i “kimono” etnei dello “Csain”

Il gelo non ha frenato l'entusiasmo giocoso e il “fuoco agonistico” di atleti e genitori. L'Epifania del jutsuka... tutte le gare dell'anno porta via! Una festa più che una competizione, super affollata di 160 kimono bianchi con relative cinture variopinte, dagli agonisti in carriera ai mini-atleti ancora in erba, nella quasi totalità “artisti marziali” di provenienza etnea, ha invaso il Palazzetto dello Sport di Sant'Agata Li Battiati, per salutare un anno marziale 2018 targato “Csain”, da incorniciare per il Ju-jitsu praticato all'ombra dell'Etna.

Sui tatami del Palasport è andato in scena nel giorno della “Befana”, il doppio appuntamento regionale accorpato, con la “Dolce arte” marziale giapponese dei Samurai, della Trentaseiesima “Coppa Natale di Ju-jitsu Csain” e della “Epifania Cup 2019”. “La Coppa Natale di Ju-jitsu è sempre la festa di tutti - illustra il “Maestro dei maestri” Cosimo Costa, infaticabile “direttore d'orchestra” marziale catanese, responsabile della Sezione nazionale Ju-jitsu dell’ente promozionale sportivo Csain -, quindi al di là dei valori tecnici in campo, deve essere un evento di gioia per grandi e piccini. Siamo alla 36/esima edizione, che quest'anno è stata fatta coincidere con la Coppa Epifania 2019”.

“Come spesso accade - continua il maestro cintura nera VI dan, Cosimo Costa, ideatore della “scuola” catanese del metodo “Mizu Ryu”, la “scuola dell’acqua” conosciuta a livello internazionale -, abbiamo avuto il momento tecnico con delle gare per i più grandi, e un momento di crescita comune, con delle prove non competitive, non agonistiche, riservate ai più piccoli. La kermesse è organizzata dal Comitato regionale Csain Sicilia, col patrocinio del comune di Sant'Agata Li Battiati, ed anche grazie alla Sezione nazionale Ju-jitsu di cui io sono il delegato”.

Brillanti le performance ed indiscussi protagonisti in gara, come sempre più spesso accade, dei ragazzi dell'associazione “Il Dojo Catania” (prima nella classifica finale per Società).

Di “apprendere giocando”, per i “jutsuka kids”, ha parlato a fine manifestazione, il maestro Giuseppe Torrisi dello “Shin kai club”di Tremestieri Etneo, in mezzo a un tripudio festoso e giocoso di “giovanissime” cinture colorate, e di parenti al sèguito. Sei le Società sportive siciliane in lizza (di cui una però, proveniente dalle Madonie, che ha dovuto dare forfait, per le avverse condizioni meteo), per un totale di circa 160 jutsuka.

Ma adesso, riflettori accesi sui veri protagonisti della grande e affollata kermesse, a cavallo fra il 2018 e il '19: gli atleti “targati” Catania e non solo, che hanno calcato il tatami di gara per dar vita ad una “festa” di arti marziali, competitiva o anche solo all'insegna del “gioco”, fra la “morbidezza”, “cedevolezza”, “durezza”, “rispetto”, “immobilizzazioni” e “leve” a terra sull'avversario.

Epifania Cup 2019.Specialità “Duo Show”; Cat. Esordienti Maschi (2007/2005): Salvatore Ensabella/Daniele Signorelli (Il Dojo Catania), Matteo Grasso/Davide La Rosa (Sport Village Acireale), Michael Indelicato/Giovanni Cardillo (Sport Village Acireale); Esordienti (2006/2005): Valerio Puglisi/Luca Coriolani (Il Dojo Catania), Simone Murabito/ Mattia Licciardello (Sport Village Acireale), Gabriele Costanzo/Angelo Zito (Il Dojo Catania); Esordienti (2008/2005): Riccardo Mazza/Matteo Tutino (Il Dojo Catania), Sebastiano Amore/Roberto Ragusa (Sargas Aci Sant'Antonio), Sebastiano Russo/Felice Miritello (Sport Village Acireale); Esordienti Femmine (2006/2005): Alice Scuderi/Mariapia Mastruzzo (Il Dojo Catania), Sofia Scuderi/Gaia Gussio (Il Dojo Catania), Giorgia Finocchiaro/Carla Giusino (Il Dojo Catania); Esordienti (2006/2004): Damiana Cotispoti/Irene La Manna (Il Dojo Catania), Maria Amore/Elisabetta Armanetti (Sargas Aci Sant'Antonio), Giada Costa/Alice La Rosa (Il Dojo Catania); Esordienti Misto (2008/2005): Giada Costa/Valerio Puglisi (Il Dojo Catania), Irene La Manna/Gabriele Finocchiaro (Il Dojo Catania), Alice La Rosa/Salvatore Ensabella (Il Dojo Catania), Maria Amore/Sebastiano Amore (Sargas Aci Sant'Antonio). Cadetti Maschi (2 anni): Alessandro Sciacca/Vincenzo Mazzara (Shin kai club Tremestieri Etneo), Lorenzo Arena/Simone Catania (Shin kai club Tremestieri Etneo), Lorenzo Russo/Luigi Pulvirenti (Sport Village Acireale); Cadetti Maschi/Juniores Sesso Mix (2006/2001): Salvatore Fagone/Alessio Formica (Shin kai club Tremestieri Etneo), Salvatore Fiorentino/FlavioTeobaldi (Samurai & Friends CT), Emanuele Raciti/Elisabetta Armanetti (Sargas Aci Sant'Antonio).

Specialià Randori (non competitiva). Cat. Ragazzi (2008/2009) I: Giuseppe Cristaldi/Carola Sorace (Sport Village Acireale), Andrea Sapienza/Francesco Bruno (Samurai & Friends CT), Jacopo Lo Piccolo/Diana Cotispoti (Il Dojo Catania), Giordana Lombardo/Sophia Tocco (Sargas Aci Sant'Antonio); Ragazzi (2008/2009) J: Andrea Sorace/Samuele D'Urso (Sport Village Acireale), Chiara Sauro/Manuel Cannata (Samurai & Friends CT), Ettore Davino/Samuele Colotti (Shin kai club Tremestieri Etneo).



Specialità Criterium Giovanissimi (non competitiva). Categoria anni 2009/2008/2007/2006/2005/2002: Alessandro Bordieri (Samurai & Friends CT), Cristian Messina (Sargas Aci Sant'Antonio), Gabriele Fiorito (Il Dojo Catania), Luigi Giangreco (Il Dojo Catania), Antonino Marletta (Sport Village Acireale), Giorgia Pappalardo (Samurai & Friends CT), Samuele Cicchello (Samurai & Friends CT), Gabriele D'Urso (Il Dojo Catania), Samuele Ferlito (Il Dojo Catania), Matteo D'Amico (Il Dojo Catania), Francesco Mandolfo (Il Dojo Catania), Walter Restivo (Il Dojo Catania), Cristian Rannone (Shin kai club Tremestieri Etneo), Filippo Fiorentino (Samurai & Friends CT), Ennio Monaco (Samurai & Friends CT), Davide Lazzara (Il Dojo Catania), Dario Strano (Il Dojo Catania), Cristian Centamore (Sport Village Acireale), Mario Massimino (Samurai & Friends CT), Gabriele Dotto (Samurai & Friends CT). Categoria anno 2010: Christopher Millo (Samurai & Friends CT), Emanuele Tutino (Il Dojo Catania), Salvatore Marchese (Il Dojo Catania), Gabriele Lazzara (Il Dojo Catania), Leonardo Barresi (Il Dojo Catania), Sergio Lo Nigro (Il Dojo Catania), Francesco Motisi (Il Dojo Catania), Carla Aprile (Il Dojo Catania), Francesco Prosperini (Il Dojo Catania), Aurora Macaluso (Budo Sport), Giorgia Bellomo (Budo Sport), Gabriel Stanco (Sport Village Acireale), Giorgio Gulisano (Sport Village Acireale), Chiara Visalli (Sport Village Acireale), Giuseppe Strongoli (Sport Village Acireale), Adriana Petralia (Sport Village Acireale), Lorenzo Guglielmino (Shin kai club Tremestieri Etneo), Emanuele Fichera (Shin kai club Tremestieri Etneo), Agnese Fisichella (Shin kai club Tremestieri Etneo), Cristiano Libra (Shin kai club Tremestieri Etneo), Clelia Aggiusti (Budo Sport), Emanuele Sarica (Il Dojo Catania). Categoria anno 2011: Antonio Caruso (Samurai & Friends CT), Giulia Conti (Samurai & Friends CT), Matteo D'Urso (Samurai & Friends CT), Elisa Verzi' (Samurai & Friends CT), Gioele D'Agostino (Sargas Aci Sant'Antonio), Matteo Messina (Sargas Aci Sant'Antonio), Chiara Consolo (Il Dojo Catania), Domenico Corso (Il Dojo Catania), Alesandro Sambataro (Il Dojo Catania), Luisa Costanzo (Il Dojo Catania), Claudia Mandolfo (Il Dojo Catania), Mario Ciulla (Il Dojo Catania), Gabriele Caudullo (Il Dojo Catania), Daniele Lo Vecchio (Sport Village Acireale), Francesco Guzzetta (Sport Village Acireale), Francesco Filippini (Sport Village Acireale), Matteo Privitera (Sport Village Acireale), Micaela Milone (Sport Village Acireale), Giuliana Petralia (Sport Village Acireale), Matteo Molinelli (Sport Village Acireale), Gioele Rizzo (Shin kai club Tremestieri Etneo). Categoria anno 2012: Andrea Lombardo (Samurai & Friends CT), Alice Famoso (Samurai & Friends CT), Luca Bonaccorsi (Samurai & Friends CT), Marta Di Stefano (Samurai & Friends CT), Zoe Baldacci (Samurai & Friends CT), Edoardo De Simone (Il Dojo Catania), Irene Cianciullo (Il Dojo Catania), Giuseppe Florio (Il Dojo Catania), Angelo Floresta (Il Dojo Catania), Andrea Lo Piccolo (Il Dojo Catania), Andrea Strano (Il Dojo Catania), Francesco Rizzo (Il Dojo Catania), Giuliano Giunta (Il Dojo Catania), Stefano Di Mauro (Sport Village Acireale), Lorenzo Cutuli (Sport Village Acireale), Samuele Torrisi (Sport Village Acireale), Alessio Strongoli (Sport Village Acireale), Mattia Rao (Shin kai club Tremestieri Etneo), Leonardo Ferrigno (Shin kai club Tremestieri Etneo), Paolo Florio (Shin kai club Tremestieri Etneo), Ivan Giordano (Shin kai club Tremestieri Etneo), Benedetta Davino (Shin kai club Tremestieri Etneo). Categoria anni 2013/2014/2015: Diego Mercurio (Sargas Aci Sant'Antonio) , Leonardo Lo Nigro (Il Dojo Catania), Giulio Parasiliti (Il Dojo Catania), Alessandro Caudullo (Il Dojo Catania), Matteo Giuffrida (Il Dojo Catania), Francesco Costanzo (Il Dojo Catania), Mario Bollati (Sport Village Acireale), Giorgio Grasso (Sport Village Acireale), Tommaso Massimino (Sport Village Acireale), Gabriele Privitera (Shin kai club Tremestieri Etneo), Giacomo Pistone (Il Dojo Catania), Francesco Stella (Il Dojo Catania), Giorgio Ciravolo (Il Dojo Catania), Augusto Alvano (Il Dojo Catania), Santi Rindone (Il Dojo Catania), Massimo Settineri (Il Dojo Catania), Sofia Spinella (Il Dojo Catania), Davide D'Amico (Shin kai club Tremestieri Etneo), Mario Torrisi (Shin kai club Tremestieri Etneo), Francesco Fonte (Shin kai club Tremestieri Etneo), Rebecca Crisalli (Samurai & Friends CT), Cristiano Esposito (Il Dojo Catania), Domenico Chines (Il Dojo Catania).

