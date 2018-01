Il Catania chiama, il Lecce risponde: tutto invariato in classifica

Finisce 1-1 la sfida del "via del Mare". Catania bravo nel primo tempo a prendere le misure ai padroni di casa dopo i primi 10 minuti e a passare in vantaggio grazie ad un rigore di Lodi. La reazione dei giallorossi arriva con l'ingresso in campo di Di Piazza, abile a sfruttare una ripartenza veloce