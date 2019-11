Leonardi nega il suo accostamento al Calcio Catania: "Nessuna proposta avanzata"

Il presidente della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi, è stato accostato al Catania nell'ultimo periodo. In particolare in un articolo de "La Sicilia" apparso in data odierna, il giornalista Giovanni Tomasello ha affermato come i commercialisti del patron della Sicula sarebbero stato avvistati a Torre del Grifo. Pronta la risposta di Leonardi che con un comunicato ufficiale apparso nel sito della Sicula Leonzio, precisa:

"Né io, né i miei commercialisti siamo mai stati a Torre del Grifo per avanzare alcuna proposta o sondare il terreno. Sono il Presidente della Sicula Leonzio e ho a cuore esclusivamente le sorti della mia squadra, che seguo ogni domenica, anche in trasferta. Pertanto, invito gli organi di informazione a non divulgare notizie prive di qualsiasi fondamento a riguardo, in quanto potenzialmente destabilizzanti nei confronti di un ambiente concentrato solo sul campionato in corso. La mia, e nostra, attenzione è mirata esclusivamente nel migliorare in maniera netta il posizionamento in classifica della Sicula Leonzio, che non rispecchia affatto le nostre ambizioni e le nostre potenzialità"