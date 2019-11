Lo Monaco annuncia le dimissioni: "Oggi il Catania è una società appetibile"

Lo Monaco annuncia le dimissioni da direttore generale del Catania. "Sino a quando la proprietà non designerà una persona che possa sostituirmi resterò a disposizione, ma preferisco farmi da parte. Darò il tempo alla società di sostituirmi" spiega. Decisione annunciata nel corso della conferenza stampa odierna a Torre del Grifo. "E' la mia ultima conferenza" annuncia Lo Monaco, dopo aver fatto un preambolo relativo agli ultimi anni di lavoro. "Sono arrivato 3 anni fa con il Catania completamente azzerato. Il Catania con le proprie forze economiche è passato da meno 15 milioni di euro a meno 4 milioni di euro. Oggi il Catania è una società appetibile". "Il più del percorso è stato fatto - ha poi puntualizzato - far fallire il Catania oggi sarebbe delittuoso".

Riguardo al futuro prossimo della società, domanda che la piazza etnea si pone da tempo, Lo Monaco guarda alla stagione in corso portando lo sguardo avanti fino al termine della stessa:"Il Catania ha la possibilità di avere entrate per finire questo campionato bene, ma è chiaro che se al campo facciamo 10 mila euro di incasso, viene meno una voce importante. Quest'anno ci sono i presupposti per chiudere annata bene, avremo 600 mila euro dalla voce trasferimenti, dalla cessione di Pecorino ad esempio entrerà una somma importante"