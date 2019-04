Lo statunitense Brandon McNulty vince il Giro di Sicilia 2019

Brandon McNulty (Rally Uhc cycling) ha vinto il Giro di Sicilia di ciclismo, precedendo nella classifica generale di 42" Guillaume Martin (Wanty-Gobert cycling team) e di 56" Fausto Masnada (Androni giocattoli-Sidermec).

Nell'ultima tappa, la 4/a lunga 128 chilometri, disputata ieri da Giardini Naxos all'Etna (versante di Nicolosi), ha trionfato proprio Martin in 3h37'34", alla media di 35,299 Km/h, che si è presentato da solo sotto lo striscione dell'arrivo con un vantaggio di 10" su Masnada e di 13" su Dayer Quintana (Neri Sottoli Selle Italia).

"Oggi sapevo come avrei dovuto correre, ho usato le mie qualità di cronoman per difendere la maglia di leader - le parole del vincitore McNulty -. I miei compagni sono stati incredibili, hanno dato tutto per me, è stata una grande prestazione di squadra. Questa è una grande, lunga, epica salita. Adesso è tempo per un po' di festeggiamenti".

Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, main sponsor della storica manifestazione ciclistica ripartita dopo uno stop lungo ben 42 anni, traccia il bilancio dell’evento: “Abbiamo accompagnato gli atleti durante questi entusiasmanti quattro giorni, dalle principali città dell’Isola fino ai borghi meno popolati. Un percorso tra tesori culturali e ambientali sovrapponibile a quello che vede protagonisti ogni giorno le donne e gli uomini della nostra azienda. Siamo infatti impegnati nella realizzazione di una rete di telecomunicazioni all’avanguardia, integralmente in fibra ottica, che sta già innervando la Sicilia così come il resto d’Italia. A Palermo e Catania i lavori sono già conclusi, in netto anticipo rispetto alle previsioni, col cablaggio di oltre 400mila unità immobiliari. I cantieri sono inoltre aperti a Messina e Siracusa, con altre città siciliane pronte a partire nei prossimi mesi”.