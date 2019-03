Manneh orgoglio rossazzurro, convocato in nazionale per il match Algeria-Gambia

Manneh corona il suo sogno e strappa una convocazione per la nazionale maggiore del Gambia nel match contro l'Algeria valevole per le qualificazioni alla fase finale dell'Africa Cup of Nations. La prestigiosa chiamata del selezionatore della Nazionale gambiana Tom Sainfiet è un importante riconoscimento per il ventenne rossazzurro, sempre più apprezzato in ambito internazionale.

Una storia che somiglia tanto ad un romanzo quella del giovane Manneh, appena ventenne. Arrivato su un barcone alcuni anni fa per poi riuscire a fare un provino tra le fila del settore giovanile rossazzurro. Un talento non passato inosservato dalle parti di Torre del Grifo e che coltivato negli anni, dal 2013, ha permesso al giocatore di coronare il suo sogno.

Kalifa rimarrà a disposizione del Gambia da lunedì 18 a martedì 26 marzo; venerdì 22 marzo alle 20.45, allo stadio "Mustapha Tchaker" di Blida, il fischio d'inizio della gara, decisiva per le ambizioni degli "Scorpioni" che sognano l'approdo alla fase finale della rassegna continentale, in programma dal 21 giugno al 19 luglio in Egitto.