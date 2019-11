Maratona di Catania, iscrizione speciale per i partecipanti di Torino e Firenze

E' stata la "domenica nera" delle maratone italiane. Il maltempo non ha fatto sconti a Torino, a Firenze invece un incidente un incidente di percorso non ha permesso di avere contezza dei tempi effettuati dagli atleti. Tutto questo ha acceso inevitabili polemiche e dibattiti, ma fornito anche uno spunto per momenti di solidarietà ed occasioni per i podisti. A tal proposito il Comitato Organizzatore della Maratona di Catania, manifestazione in programma il prossimo 15 dicembre, oltre a solidarizzare con gli organizzatori della Maratona di Torino (annullata per l'allerta meteo e la piena del Po), ha deciso di venire incontro a tutti i partecipanti della manifestazione, aprendo una speciale sessione d'iscrizione a quota agevolata (20,00 euro) rivolta proprio a loro, rimasti per così dire a " bocca asciutta" dopo magari mesi e mesi di preparazione. La stessa opportunità e quindi possibilità d'iscrizione a quota agevolata, anche per coloro che hanno tagliato il traguardo della Maratona di Firenze ma purtroppo, non potranno vedere il proprio tempo omologato, per via della variazione del percorso, giunta intorno al 40° chilometro, a causa di una fuga di gas in zona.



E' possibile accedere alla sessione speciale, scrivendo a maratonadicatania@tds-live.com e richiedendo l’iscrizione alla maratona comunicando cognome, nome, data di nascita, società ed allegando un documento che attesti l’iscrizione alla maratona di Torino. Per coloro che hanno tagliato il traguardo alla Maratona di Firenze, questo verrà accertato direttamente da TDS pertanto non dovrà essere allegato nulla. In entrambi i casi la TDS risponderà comunicando un numero voucher da inserire sul portale www.enternow.it per ottenere la quota agevolata.



Ma le novità in casa Maratona di Catania non finiscono qui. A seguito delle numerose richieste delle maglie dell'evento, il Comitato Organizzatore darà la possibilità di acquistarla direttamente sul portale www.enternow.it associandola alla propria iscrizione. E' il Black Friday della Maratona di Catania, infatti la speciale promozione partirà alla mezzanotte di Venerdi 29 novembre e sarà attiva fino alle 23:59 di domenica 1 dicembre e comunque fino ad esaurimento scorte, nel portale sarà possibile vedere il numero di maglie disponibili per taglia.