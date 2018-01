Memorial Massimino, Catania "scalda i motori" in vista del Lecce: Sion ko

Un Catania volitivo quello che ribalta il risultato e si aggiudica il match per 2-1. Esordio per Caccavallo. Fornito e Mazzarani usciti anzitempo dal terreno di gioco, da monitorare le loro condizioni. Gli uomini di Lucarelli avranno adesso una settimana per preparare la gara in casa del Lecce