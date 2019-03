Una partita di calcio per ricordare i due vigili del fuoco morti lo scorso anno

E' tarscorso un anno dal tragico evento di via Garibaldi in cui hanno perso la vita due vigili del fuoco, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico. Per ricordare e onorare la loro morte, mercoledì 20 marzo 2019, si svolgerà il torneo regionale di calcio a 7 dei vigili del fuoco della Sicilia intitolato “Memorial Dario & Giorgio”, dove parteciperanno tutte le squadre rappresentanti dei 9 comandi della Sicilia.

Il memorial si svolgerà in un'unica giornata, dalle ore 10:00 fino alle 17:00, presso la struttura sportiva “ I Campetti” di Aci Bonaccorsi via Bottazzi 15. La manifestazione sportiva avrà anche lo scopo di selezionare, al termine del torneo, i migliori giocatori della Regione Sicilia, che formeranno la squadra rappresentativa Sicilia vigili del fuoco che andrà a disputare il torneo nazionale che si svolgerà a Grosseto a fine Maggio.