Messaggerie Catania, vittoria contro Tuscania con dedica speciale

Una vittoria dedicata a Federico Mazza. e Nico Toselli. Il risultato dell’undicesima giornata del Campionato Credem Banca 18/19, conquistato da Elios Messaggerie Catania in campo contro Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, il 3-1 combattuto sul taraflex del PalaCatania è stato tutto per il centrale rossazzurro che insieme al suo compagno di squadra, Nico Toselli, è rimasto coinvolto in un incidente stradale prima dell’allenamento di rifinitura.

Se Toselli se l’è cavata con qualche medicazione, per Federico Mazza, un dito della mano destra rotto e un intervento al ginocchio destro, per ulteriori dettagli bisognerà attendere i prossimi giorni. Tanta paura dunque, ma i sorrisi sono tornati, sia sui volti dei due giocatori che su quelli dei loro compagni, con i quali si sono riabbracciati fisicamente, nel caso di Toselli, e telefonicamente, in quello di Mazza, che ha appreso la notizia della vittoria dal presidente Natale Aiello, con lui in ospedale per tutto il pomeriggio.

"Abbiamo avuto tanta paura, ma è finita bene - spiega commosso il capitano Juan Ignatio Finoli alla fine del match - ora per Federico viene la fase di recupero. Noi come abbiamo fatto oggi in campo faremo ancora di più. Bisogna dare il 110% e quel 10% in più è per Fede. E’ stato difficile partire senza di lui, ma avevamo un obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Per il resto andiamo di partita in partita".

Quattro set giocati dunque, nei quali Elios Messaggerie, si è ritrovata in una nuova formazione. Insieme a Juan Ignatio Finoli, Cesare Gradi, Dusan Bonacic, Filippo Porcello, Francesco Corraro e al libero, Francesco Cricoco, è entrato Federico Reina al posto di Mazza, che ha fatto alla grande il suo lavoro, mettendo a terra palle pesanti per la ricezione di Tuscania. Su lui, nessun dubbio da parte di coach Mauro Puleo: "Non sono stupito della prestazione di Reina, so cosa fa in allenamento e conosco le sue potenzialità. In attacco non ha niente da invidiare ai più forti della categoria per le altezze e per la potenza. Lo abbiamo visto un po’ deficitario a muro, ma questo perché ha poca esperienza. I ragazzi nei primi due set hanno risentito dell’assenza di Mazza, ma poi si sono ripresi alla grande, quello di domenica prossima contro Castellana sarà un altro match che verrà giocato come una finale".

TABELLINO

Elios Messaggerie Catania - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania 3-1 (19-25, 25-20, 25-21, 25-18)

Elios Messaggerie Catania: Finoli 4, Bonacic 13, Porcello 13, Gradi 16, Corrado 21, Reina 8, De Costa (L), Petrone 1, Pricoco (L), Chillemi 0. N.E. Barbera, Mazza, Nicosia. All. Puleo.

Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania: Peslac 1, Bertoli 18, Pizzichini 7, Osmanovic 9, Formela 14, Fall 4, Gentilini (L), Buzzelli 7, Sartori 1, Sorgente (L), Panciocco 1, Cappelletti 0. N.E. Fabi, Piedepalumbo, Ragoni, Rocchi. All. Nacci.