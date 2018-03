Meta insegue il sogno A1: prima gara dei playoff contro Barletta

Concentrazione e cura del particolare. La Meta Bricocity comincia il suo rush finale legato ai playoff per andare a prendere il sogno A1. Una settimana intensa dopo la finale di Coppa Italia persa dai puntesi, ma che ha portato rabbia agonistica da sfogare.

Attenzione nei particolari e voglia assoluta di fare subito bene per mettere un buon tassello in vista del match di ritorno. Samperi ha recuperato tutti i suoi effettivi compreso Alejandro Vega pronto al rientro: "siamo pronti ed abbiamo tanta fame - afferma lo spagnolo Vega - domani sarà il primo tassello e dobbiamo cercare di vincere per giocarci la finale in casa nostra. Sto meglio e sono pronto per aiutare i miei compagni a conquistare ciò per cui abbiamo lottato per tutta la stagione"

La Meta che ha raggiunto il ritiro pugliese. Questi i convocati da coach Samperi:

PORTIERI - Tornatore, Coco

ROSTER - C.Musumeci, Vega, Schacker, Dalcin, Sanchez, Amoedo, Messina, La Rosa, Lo Cicero, Silvestri.