Meta, il sogno A1 ad un passo: vittoria contro Lido di Ostia

Finisce 1-3 dopo una gara infinita. La Meta corsara ad Ostia: sblocca con Sanchez, poi Musumeci e Schacker chiudono i conti. Adesso il ritorno al Polivalente di San Giovanni La Punta per materializzare il sogno A1.

La Meta bricocity si aggiudica la gara d’andata della finale playoff battendo i padroni di casa del Lido di Ostia per 1-3 dopo un’autentica battaglia. Non ha avuto fretta la formazione di Samperi dinanzi un avversario tosto, ben messo in campo che ha venduto cara la pelle dinanzi al proprio pubblico.

FILM DELLA GARA. Il caldo infernale del Palazzetto ha reso tutto più difficile e complicato. Specchio di tutto questo il primo tempo bloccato, duro, con occasione da una parte e dall’altra ma con il punteggio immutato. Uno 0-0 della prima frazione che metteva davanti la grande pesantezza della gara e la grande posta in palio. Gara dei nervi fino al gol che sbloccava la gara: era Sanchez ha trovare la stoccata perfetta dando un accento fondamentale al suo 2018 perfetto e ricco di prestazioni e gol. Dopo il vantaggio della Meta Bricocity la reazione dei romani con il pareggio a nove minuti dal termine con Cutrupi che riusciva a battere Tornatore. Gara in bilico con Ostia che veniva su e provava a trovare il gol del sorpasso. Ma era il momento in cui i campioni escono fuori, in cui il gruppo fa la differenza e dove il l’invenzione del singolo risolve le partite bloccate e ricche di difficoltà.

A quattro dalla fine ecco la puntata, il colpo da fioretto dell’uomo provvidenza, il capitano Carmelo Musumeci perfetto nel trovare l’angolo giusto per il vantaggio Meta. Gli uomini di Samperi stavano sul pezzo e due minuti dopo sulle ali dell’entusiasmo trovavano il rigore. Dal dischetto la freddezza assoluta del brasiliano Schacker a siglare il tris. Sul +2 Meta Ostia provava il massimo sforzo, ma in ripartenza era Amoedo purtroppo a sbagliare il possibile quarto gol. Finiva cosi con il successo della Meta Bricocity che porta a casa la vittoria in gara 1. Adesso il ritorno, in casa al Polivalente, con la forza del pubblico etneo, con la voglia di gestire e fare suo il secondo match della sfida. Attimi importanti, fondamentali che possono esaudire il desiderio più grande, quello per cui si è sudato tanto per tutta la stagione. Un sogno A1 li pronto di essere raccolto.

TODIS LIDO DI OSTIA-META 1-3 (0-0 p.t.)

TODIS LIDO DI OSTIA: Barigelli, Rosati, Bacoli, Fred, Renoldi, Gattarelli, Zoppo, Ugherani, Cutrupi, Di Lecce, Barra Fe., Cerulli. All. Matranga

META: Tornatore, Schacker, Sanchez, Amoedo, Musumeci C., Messina, Lo Cicero, Silvestri, La Rosa, Vega, Dalcin, Coco. All. Samperi

MARCATORI: 7’34” s.t. Sanchez (M), 11’17” Cutrupi (L), 16’09” Musumeci C. (M), 17’17” rig. Schacker (M)

AMMONITI: Cutrupi (L), Bacoli (L), Vega (M), Gattarelli (L), Rosati (L), Fred (L)