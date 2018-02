Catania, sonora sconfitta contro il Monopoli: squadra in ritiro

Cadono le certezze difensive maturate nel corso della stagione: 7 i gol subiti nelle ultime due gare dal Catania. Un 5-0 perentorio quello della squadra allenata da Scienza al cospetto di una squadra, quella etnea, incapace di reagire nei momenti chiave del match. Una debacle che fa rumore e potrebbe non solo compromettere la corsa al primo posto in classifica, ma anche creare ripercussioni alla guida tecnica della squadra.

Lucarelli, nelle dichiarazioni post-gara, ha chiesto scusa per il risultato a tutto l'ambiente. Stesse parole quelle proferite dal capitano Biagianti. La squadra andrà in ritiro a partire da domani.

LA PARTITA. I rossazzurri non sono riusciti ad uscire dal guscio nei momenti chiave del match e dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Salvemini non hanno trovato la reazione, cadendo sotto i colpi degli uomini di Scienza una seconda volta, grazie al raddoppio siglato da Genchi 5 minuti dopo il primo vantaggio.

Nella ripresa Lucarelli getta subito nella mischia Marchese e Di Grazia per Porcino e Barisic. I cambi non danno però la scossa attesa e sono ancora i padroni di casa ad alzare i ritmi, trovando il terzo gol con il greco Sounas prima e il 4-0 grazie a Longo. Indomabile la squadra di casa e irriconoscibile il Catania, che si arrende ancora una volta, per la quinta volta, con Doudou che finisce nel taccuino dei marcatori.

TABELLINO MONOPOLI-CATANIA 5-0 (Salvemini 32’- Genchi 36’-Sounas 62’-Longo 85’-Mangni 86’)

Monopoli: Bardini, Ferrara, Bacchetti, Mercadante, Rota, Sounas, Zampa, Scoppa, Donnarumma, Genchi, Salvemini

Catania: Pisseri, Aya, Tedeschi, Bogdan, Barisic (Di Grazia 46'), Rizzo, Lodi, Biagianti (Mazzarani 58'), Porcino (46' Marchese), Ripa, Curiale (67' Manneh)