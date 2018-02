Monopoli-Catania, probabili formazioni: Ripa dal primo minuto

Trasferta insidiosa quella che attende il Catania in terra pugliese. Il Monopoli nelle sfide casalinghe ha costruito le fortune della sua stagione, andando ko soltanto in due occasioni, contro Rende e Juve Stabia. I rossazzurri hanno invece mostrato sin qui un cammino esaltante proprio lontano dalle mura amiche. ll contemporaneo impegno del Lecce in trasferta contro la Sicula Leonzio potrebbe rappresentare una chance per rosicchiare qualche punticino per gli uomini di Lucarelli.

QUI CATANIA. Lucarelli è pronto a rilanciare l'esperienza in campo: Marchese e Biagianti in rampa di lancio, ma il centrocampista è ancora in dubbio. In attacco pronto invece Ripa a scendere in campo dal primo minuto per tornare ad affiancare Curiale e ricomporre l'attacco visto contro la Fidelis Andria. Il modulo dovrebbe essere ancora una volta il 3-5-2. Barisic ha ben figurato contro il Cosenza e il tecnico degli etnei potrebbe riproporlo sull'out di destra. Lodi il faro del centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-CATANIA

Monopoli (3-5-2): Bardini, Ferrara, Bacchetti, Mercadante, Rota, Zampa, Scoppa, Sounas, Donnarumma, Salvemini, Sarao

Catania 3-5-2: Pisseri, Aya, Tedeschi, Bogdan, Barisic, Biagianti, Lodi, Fornito (Mazzarani), Marchese (Porcino), Ripa, Curiale