Monopoli-Catania, probabili formazioni: Biondi e Welbeck i jolly di Camplone

Una settimana particolare quella in casa Catania. La squadra rossazzurra arriva alla vigilia della sfida contro il Monopoli dopo la chiaccherata vicenda che ha coinvolto Biagianti, Marchese e Bucolo.

"Spirito battagliero e mentalità giusta" invoca il tecnico per evitare un approccio sulla falsa riga di quello visto in casa del Potenza. Di fronte la squadra allenata da Scienza che nelle corde ha un 3-5-2 fatto di solidità e ripartenze veloci. Una settimana di emergenza anche dal punto di vista degli infortuni. Camplone però non parla di stravolgimenti dal punto di vista del modulo. "Llama può giocare nei tre d'attacco, come ad esempio Biondi può agire da terzino, ma anche da centrocampista". Il tecnico rossazzurro coonfida quindi sulla duttità dei suoi per continuare a predicare le sue idee di gioco senza modificare assetto.

QUI CATANIA. Il giovane Biondi potrebbe fare rifiatare uno dei due terzini visti gli impegni ravvicinati. Llama pronto ad alzarsi sulla linea degli attaccanti vista l'emergenza, viva anche l'opzione Di Stefano, più plausibile a gara in corso. Dall'Oglio potrebbe riposare viste le tre gare ravvicinate. La duttilità di Welbeck sarà utile.

PROBABILE FORMAZIONE MONOPOLI-CATANIA

Catania 4-3-3: Furlan, Calapai (Biondi), Mbende, Silvestri, Pinto, Lodi, Welbeck, Llama, Mazzarani (Dall'Oglio), Di Piazza, Di Molfetta