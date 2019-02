Mundialito per club a Mosca, Catania Beach Soccer inserito nel girone di ferro

Tutto pronto per il Mundialito per club a Mosca. Dal 27 febbraio al 3 Marzo i rossazzurri rappresenteranno Catania e i colori della città inserita tra le migliori otto formazioni di caratura mondiale del beach soccer. Girone B durissimo per gli etnei, calendario sicuramente non benevolo. Il percorso comincerà mercoledì 27 febbraio alle ore 16:45, 14:45 italiane, contro i campioni portoghesi del Braga. Giovedì 28 febbraio sarà la volta dello scontro contro la Lokomotiv Mosca alle ore 17:15 italiane. Venerdì 1 Marzo chiusura del girone contro gli spagnoli del Levante sempre alle 17:15 ora italiana. Sabato 2 e Domenica 3 Marzo spazio alle eventuali semifinali e finali e alle gare di consolazione per gli eventuali piazzamenti finali. Tutte le gare saranno visibili mediante il canale ufficiale sul sito beachsoccer.com oppure sulla pagina Facebook beach soccer world wild.

I rossazzurri partiranno lunedì 25 febbraio alla volta di Mosca. Le colonne saranno Fred, Corosiniti, Palmacci e Zurlo che guideranno I top player ingaggiati dal club etneo. Con grande impegno e lavoro certosino la società etnea ha completato la squadra. Alcune difficoltà legate alla non concessione, di alcuni atleti, da parte dei club di calcio, vedi Palazzolo, Chiavaro e Paterniti, ma nello stesso tempo lo sforzo congiunto dei club di beachsoccer, del dipartimento e della Lega Nazionale Dilettanti ha permesso il prestito alcuni giocatori.

Domusbet Catania Bs riabbraccierà tra i pali un vecchio ritorno e portiere di grande esperienza anche nel futsal come Sergio Barravecchia, ma che pone un accento importante tra i pali con l’arrivo del numero uno della nazionale ucraina Vitaliy Sidorenko uno dei migliori estremi difensori a livello mondiale. La grande certezza e la solidità di appartenenza e gruppo sarà rappresentata da Francesco Corosiniti, Paolo Palmacci, il capitano Fred e il bomber Emmanuele Zurlo. Loro i grandi trascinatori nella conquista lo scorso anno dello scudetto e della Coppa Italia.

Ecco di seguito I nuovi arrivi di grande caratura mondiale oltre Sidorenko che completeranno la squadra: in difesa ci sarà il brasiliano Rodrigo Souto, mentre sugli esterni spazio alla grande potenza, corsa e classe di altri due brasiliani di fama mondiale e nel giro della nazionale verdeoro come Lucao e Gentilin. Reparto completato poi da un altro italiano in evidenza nello scorso campionato di beachsoccer come Percia Montani. Infine la ciliegina sulla torta con l’arrivo del bielorusso Ihar Bryshtel in attacco

Roster dunque completato, forte e competitivo pronto a dare battaglia sul campo nell’ennesima perla internazionale della Domusbet Catania Bs. Il collaboratore dell’area tecnica sarà Fabio Costa, con Fabrizio Santos coadiuvato dal match analyst Felipe Soares.