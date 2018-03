Orgoglio Meta, chiamata in nazionale per Carmelo Musumeci

Una stagione da incorniciare quella della Meta, in piena corsa per raggiungere la promozione in serie A1. Prestazioni importanti che hanno portato uno dei simboli della squadra, il capitano Carmelo Musumeci, alla chiamata in nazionale. E' infatti arrivata la convocazione in azzurro da parte del C.T. Menichelli.

Un siciliano torna a vestire la maglia dell'Italia. Diciotto reti in campionato, miglior giocatore dell'ultima Coppa Italia e pronto a trascinare la Meta in questi playoff. Un sogno che diventa realtà e che ripaga Musumeci dei tanti sacrifici giornalieri per migliorare se stesso. La Nazionale di Futsal si radunerà da lunedì 2 a mercoledì 4 aprile presso il Centro Sportivo di Novarello. Il Commissario Tecnico Roberto Menichelli ha convocato 20 giocatori per questo primo stage a due mesi dalla conclusione del Campionato Europeo disputato in Slovenia.