Orizzonte Catania, rossazzurre in Russia a caccia della Coppa Len

Scatta la "missione Coppa Len" dell’Ekipe Orizzonte dove a Kirishi, in Russia, venerdì 12 e sabato 13 aprile si giocherà la vittoria del trofeo continentale di pallanuoto femminile. Le rossazzurre sono attese in Russia già nel pomeriggio di oggi. Venerdì 12 aprile alle 17:00 locali (le 16:00 in Italia) le catanesi affronteranno le spagnole del Sant Andreu nella prima semifinale, mentre le padrone di casa affronteranno le ungheresi dell’Ujpest nell’altra.

Le due vincenti si contenderanno la vittoria della Coppa Len il giorno dopo, sabato 13 aprile alle 14:30 locali (13:30 in Italia), subito dopo la finale per il terzo e quarto posto, che vedrà in campo le due squadre sconfitte in semifinale.

Tutta la fase precedente alla partenza è stata accompagnata dal grande ottimismo che si respira da giorni in casa Ekipe Orizzonte, dove c’è attesa per questa tappa importante della stagione, nella quale c’è la consapevolezza di dover dare tutto, come sottolinea il presidente della squadra catanese: "Credo davvero sia arrivato il momento della stagione in cui non si possono fare più errori e stupidaggini - ha detto Tania Di Mario - ed è quindi giunta quella fase nella quale se i nostri avversari saranno più bravi ci complimenteremo con loro, ma noi dovremo comunque aver dato il massimo. Proprio per questo sarebbe bello che le nostre ragazze riuscissero a dare il 110%, poi se qualcuno sarà realmente più bravo di noi malgrado ciò saremo i primi a stringergli la mano e ad applaudirlo. Non penso affatto che una Coppa Len sia meno importante di una Coppa Campioni, a maggior ragione perchè osservando il livello delle squadre impegnate in entrambe le finali è facile rendersi conto che è praticamente lo stesso nell’uno e nell’altro caso. Mi piace pensare che la nostra squadra affronterà questa Final Four con il massimo impegno e sono convinta che nulla sia impossibile, nemmeno andare a vincere una Coppa Len a Kirishi. Lì abbiamo già vinto in passato e ci possiamo riprovare”.