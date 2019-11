Paganese-Catania, probabili formazioni: Lucarelli punta alla continuità

Prima gara esterna della gestione Lucarelli. Il Catania è atteso da un test-match importante dopo le due sfide interne che hanno lasciato alcuni segnali positivi dal punto di vista del gioco, meno in termini di risultato. Il tecnico degli etnei è stato in grado di ottimizzare le risorse a disposizione, tante infatti le defezioni dal punto di vista fisico, e imbastire un assetto più equilibrato rispetto alle passate uscite della squadra. Alla vigilia il mister analizza così la situazione: "Una reazione in queste due partite c'è stata da parte della squadra, mi aspetto una continuità di prestazione e una crescita chiaramente nel risultato. Ho visto in certi momenti una continuità arrembante dal punto di vista del gioco nella gara contro il Bari e questo mi lascia ben sperare".

Quello che è mancato è la qualità negli ultimi metri e la capacità di sfruttare a proprio favore i momenti positivi della gara. Limiti che hanno portato con il Bisceglie a non chiudere la gara anzitempo e contro il Bari a non sbloccare un match favorevole dal punto di vista dell'inerzia del gioco. Contro la Paganese in trasferta servirà ancora una gara guardinga: "Affrontiamo una squadra che si schiera in campo come il Bari e quindi si può ripartire da quanto di buono fatto, partiremo dalle stesse caratteristiche di gara" spiega Lucarelli. Poi aggiunge parlando di Biagianti: "Nell'immediato continuerà a giocare in difesa. In questo frangente ha dimostrato di poter giocare in quel ruolo, deve crescere dal punto di vista difensivo, ma riesce a darci vantaggi dal punto di vista di inizio azione"

Sull'assetto futuro infine aggiunge: "L'obiettivo è quello di giocare con il 3-4-3 nel tempo, se Biagianti riuscirà a darmi garanzie in questo ruolo, potrà alzarsi da centrale di difesa a centrocampo e portarci a disporre la squadra con il 4-3-3. Al momento però dobbiamo ottimizzare il materiale che abbiamo a disposizione".

PROBABILE FORMAZIONE PAGANESE-CATANIA

Catania 3-5-2: Furlan, Silvestri, Biagianti, Mbende, Calapai, Lodi, Welbeck, Dall'Oglio, Marchese, Di Piazza, Mazzarani