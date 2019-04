PalaCatania ospita evento di Ju Jitsu: giornata all'insegna della "dolce arte"

Coppa Primavera Dai-Ki Dojo al PalaCatania. In data 6 aprile andrà in scena l'evento interamente dedicato a bambini e ragazzi che vedrà 400 piccoli atleti salire sul tatami e confrontarsi in giochi e prove propedeutiche per l'attività agonistica del Ju Jitsu. L'evento è organizzato dalla Dai-Ki Dojo Ju Jitsu, associazione sportiva sotto la guida del maestro Giovanni Puglisi.

I bambini ed i ragazzi dai 5 ai 12 anni che si allenano in tutte le sedi della Dai-Ki Dojo della Sicilia si riuniranno insieme a maestri e genitori per una giornata all'insegna della "Dolce Arte". La manifestazione farà da apripista ad un altro importante evento che si terrà Domenica 7 aprile, sempre al PalaCatania, e che vedrà coinvolta insieme alla Dai-Ki Dojo anche la società Black Belt School del M. Gery Spina di Catania, ovvero il Campionato Regionale di Fighting System (combattimento sportivo del Ju Jitsu), organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale FIJLKAM, che vedrà confrontarsi sul tatami i migliori atleti siciliani della disciplina. "La Dai-Ki Dojo continua a crescere e la base come sempre sono i bambini, un domani atleti e Maestri, e vero futuro del Ju Jitsu - commenta Puglisi - la Coppa Primavera è un primo importante passo per questi 400 ragazzi"