PalaCatania ospiterà tutte le partite della Meta Catania: arriva il benestare della commissione

La Meta Catania con grande soddisfazione comunica il positivo esito sull’apertura e sullo stato di sicurezza per l’intera stagione del PalaCatania. Dopo i problemi riscontrati in prossimità del match casalingo contro Sandro Abate, le gare della squadra rossazzurra che milita nella massima serie di calcio a 5 andranno regolarmente in scena nella struttura sportiva catanese.

L'assessore allo Sport Sergio Parisi aveva già confermato alla nostra redazione il rientro di qualsiasi problematica inerente l'illuminazione di sicurezza dell'impianto. Adesso, dopo il bene stare ufficiale da parte della commissione di vigilanza, presieduta da Salvatore Lo Giudice, ha dichiatato: "Siamo molto felici – afferma l’Assessore allo sport Sergio Parisi – abbiamo lavorato tutti per consegnare in maniera definitiva il PalaCatania allo sport catanese e alla Meta Catania. Come amministrazione comunale abbiamo curato ogni minimo particolare al fine di raggiungere questo risultato. Mi preme ringraziare una società modello come la Meta Catania che ha dato tutto in termini di collaborazione costante e fattiva. Adesso il PalaCatania potrà nuovamente riempirsi di passione consegnando un meraviglioso spot per la nostra città e teatro perfetto per tutte le squadre che verranno a giocare in questo impianto"

La Meta Catania Bricocity con una nota ufficiale ringrazia il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese, l’Assessore allo sport Sergio Parisi e il responsabile della manutenzione degli impianti sportivi di Catania l’Ing. Fabio Finocchiaro e si prepara al match di venerdì 1 novembre in compagnia del tifo rossazzurro. Match previsto alle ore 20:30, ingresso gratuito, in un PalaCatania che tornerà ad essere grondante di calore e passione.