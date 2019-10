PalaCatania a porte chiuse per la sfida della Meta, assessore Parisi: "Problema rientrato"

Meta Catania in campo per la quarta giornata di serie A, ma senza il sostegno del pubblico dagli spalti. La gara interna prevista nella serata odierna del 4 ottobre contro Sandro Abate andrà infatti in scena a porte chiuse al PalaCatania. Non è arrivato l'ok da parte della commissione di vigilanza. Motivo? "Un guasto alle luci di emergenza poste nelle uscite dell'impianto non ha permesso di fare arrivare l'ok dopo il sopralluogo effettuato prima della gara" spiega l'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, raggiunto telefonicamente dalla redazione di CataniaToday. "Problema che è successivamente rientrato - ha aggiunto Parisi - come comunicatomi dai tecnici del comune che hanno effettuato un sopralluogo, ma ormai la decisione di disputare la gara a porte chiuse era arrivata"

Un intoppo che sa di beffa per la società sportiva etnea, la quale si è adoperata nell'ultimo periodo, anche con spese di tasca propria, per ovviare eventuali problematiche relative all'impianto elettrico e impianto anticendio della struttura. Una cornice senza pubblico, nella scorsa stagione si è riusciti a toccare anche la vetta delle 1500 persone in alcune occasioni, per una squadra di calcio a 5, quella del presidente Enrico Musumeci, capace di togliersi soddisfazioni nella massima serie, battagliando testa a testa con le migliori squadre nel panorama nazionale.

Da qui lo sfogo di Musumeci stesso, che in un comunicato ufficiale ha esternato l'amarezza per il momento da dover fronteggiare: "Sono amareggiato e deluso - afferma il Presidente del club rossazzurro - nonostante gli interventi per risolvere problemi non di nostra competenza. Oggi la Commissione di Vigilanza ha negato il regolare svolgimento a porte aperte per sopraggiunte criticità. Sono molto stanco, sfiduciato e sulla soglia di mollare tutta questa patata bollente chiamata PalaCatania. Oggi perde lo sport".

Un problema, ma di diversa natura, aveva creato alcuni disagi nella passata stagione a causa di alcune infiltrazioni d'acqua dal tetto dell'impianto. La società rossazzurra aveva rischiato di perdere a tavolino la partita interna del campionato contro Lollo Caffè Napoli, ma nel tempo si è poi andati incontro alla soluzione del problema, senza conseguenze sul piano sportivo per la squadra.

INFILTRAZIONI D'ACQUA AL PALACATANIA

Situazione rientrata anche questa volta in vista della prossima partita casalinga? L'assessore Parisi, dopo l'intervento dei tecnici per il guasto alle luci di emergenza, luci attive solo in caso di totale assenza di illuminazione all'interno del PalaCatania, guarda con maggiore fiducia al futuro: "Sono più ottimista rispetto al problema verificatosi"