Pallanuoto femminile, coppa Italia: Ekipe Orizzonte accede alla Final Six

Dopo la quarta giornata del girone A di coppa Italia, la compagine femminile dell'Ekipe Orizzonte stacca il pass per la final Six e lo fa da seconda del girone, accedendo ai quarti di finale. Nell'ultimo match la squadra etnea ha affrontato Plebiscito Padova, prima classificata nel girone e di diritto alle semifinali. La squadra veneta è riuscita infatti ad imporsi per 4-3 ai danni delle siciliane.

Al termine del match è stato il coach dell’Ekipe Orizzonte a fare il bilancio sulla sfida e sul girone che ha visto le catanesi qualificate alla fase finale da seconde in classifica: "Tra noi e Padova è stata una partita vera - ha detto coach Martina Miceli - . Considerando però la nostra condizione attuale, abbiamo fornito una gran prestazione. Questa è l’ennesima dimostrazione che la testa è molto più importante delle braccia e delle gambe. Ci mancano ancora la brillantezza e l’esplosività, però se questa è la base su cui costruire sono sicura che il lavoro ci porterà molto lontano. Quattro partite in ventiquattro ore sono una cosa allucinante, lo sarebbero state anche se fossimo state al top della forma. Però in ogni partita siamo cresciute di tempo in tempo, perciò benzina dentro ne abbiamo, ma abbiamo soprattutto un gran cuore e tanta voglia di sacrificarci l’una per l’altra. Adesso lavoreremo per farci trovare pronte per l’inizio del campionato in programma sabato prossimo, consapevoli del fatto che il primo obiettivo stagionale è ancora lontano”.

Nei quarti di finale, 6 dicembre, si incroceranno le seconde e terze della fase preliminare (Ekipe Orizzonte-Kally Milano e Rapallo PN-RN Florentia) mentre le prime dei due gironi andranno direttamente alle semifinali del 7 dicembre e si tratta di Plebiscito Padova e Sis Roma. La finale per il quinto posto tra le perdenti dei quarti si disputa il 7 dicembre, le finali per il terzo e primo posto sono previste l’8 dicembre.

TABELLINO Plebiscito PD-Ekipe Orizzonte 4-3

Plebiscito PD: Teani, M. Savioli, I. Savioli 1, Gottardo 1, Queirolo 1, Casson, A. Millo, Dario, A. Cocchiere 1, Ranalli, Meggiato, Centanni, Giacon. All. Posterivo.

Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1 (rig.), Viacava, Aiello, Spampinato, Palmieri, Marletta 2, Emmolo, Santoro, Riccioli, Santapaola, Condorelli. All. Miceli.

Claudia Marletta miglior marcatrice della partita con 2 gol

Arbitri: Ferrari e Savarese