Tokyo 2020, a Catania le qualificazioni per la pallavolo femminile

Gli incontri per il girone di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 di pallavolo femminile, si terranno nel Pala Catania di corso Indipendenza dal 2 al 4 agosto. All'importate competizione sportiva, ai massimi livelli di categoria, prenderà parte anche l’Italia. Martedì 18 giugno si terrà una conferenza in Comune per presentare il programma. Alla presentazione dell’evento, che assegna alla prima classificata un posto per le Olimpiadi, interverranno il sindaco Salvo Pogliese, il presidente nazionale della Federvolley, Bruno Cattaneo, l’assessore allo Sport, Sergio Parisi, il vice presidente nazionale Giuseppe Manfredi, il presidente regionale della Fipav, Giorgio Castronovo, e il responsabile del comitato territoriale di Catania, Giuseppe Gambero, Davide Anzalone, referente del comitato organizzatore dell'evento.