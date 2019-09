Pesca in apnea: primo raduno "Limarsub" a San Giovanni Li Cuti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Questa domenica 29 settembre, presso il porticciolo catanese di San Giovanni Licuti si terrà il primo raduno di pesca subacquea in apnea organizzato dalla Limarsub, nuova azienda siciliana nel settore della pesca subacquea. E' un evento aperto a chiunque abbia amore per il mare e per questo sport. Una giornata all'insegna dell'amicizia, con l intento di trasmettere la passione per questo sport anche a chi non lo ha mai praticato. Il programma della giornata prevede cinque ore di pesca che si svolgeranno dalle 9 in punto alle 14, con rientro presso il porticciolo di San Giovanni Licuti. Seguirà la pesatura del pescato e la premiazione dei partecipanti. Per chi volesse aderire, la partecipazione è libera con una quota di 20 euro. In palio gadget per tutti ed un fucile "Spillo" per il vincitore.