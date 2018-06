Raduno Porsche "Etna Tour", carovana di 70 vetture per la prima edizione

Due giorni in giro per le strade dell’Etna alla guida delle auto dello storico marchio tedesco, in un connubio affascinante tra passione per i motori, paesaggi suggestivi e degustazioni. Durante l’ultimo weekend si è svolto il primo Raduno Porsche “Etna tour”, organizzato nei minimi dettagli dal Centro assistenza Porsche Catania – Palazzo srl, gestito da anni proprio dalla famiglia Palazzo.

A dispetto del meteo variabile, il programma della due giorni è stato rispettato. Una carovana di circa 70 vetture, provenienti da diverse parti d’Italia e anche d’Europa, tra i comuni etnei e i versanti del vulcano. Sabato 23 giugno le auto partecipanti si sono ritrovate a Santa Tecla, borgo marinaro di Acireale, dove da lì sono partite alla volta del vulcano, attraversando in lungo serpentone marchiato Porsche i paesi pedemontani. Primo approdo sul versante Etna Sud e prima sosta a “La cantoniera”.

Successivamente, facendo ruggire i motori, la carovana è risalita sino alle “Cantine Gambino”, dove l’organizzazione ha predisposto un gustosissimo light lunch con annesso percorso enogastronomico. Dopo il pranzo visita alla mostra fotografica (di Baronello) allestita nella splendida villa padronale della Fondazione “Radicepura”. A chiusura della prima giornata, cena di rito sulla terrazza panoramica dell’Hotel “Santa Tecla Palace: cooking show, intrattenimento musicale, spettacolo, proiezione dei best moment della giornata e premiazione caccia fotografica.

Domenica 24 giugno la partenza al mattino in direzione Castiglione di Sicilia, al “Picciolo Golf Club”, dove sfidando anche le cattive condizioni metereologiche i partecipanti si sono dedicati alle lezioni di golf previste dall’organizzazione. Dopo il pranzo nella stessa splendida struttura sul versante Nord dell’Etna, la carovana si è sciolta.