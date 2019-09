Potenza-Catania, probabili formazioni: Biagianti ancora indisponibile, confermato Welbeck

Alla ricerca della continuità. Il Catania di Camplone dopo i sei punti conquistati nelle due giornate di apertura del campionato è chiamato ad una trasferta ostica in casa del Potenza. La vocazione offensiva della squadra rossazzurra potrebbe scontrarsi contro l'attenzione tattica della squadra avversaria in un match da non prendere sotto gamba. Lo sa bene il tecnico degli etnei che alla vigilia predica attenzione, senza abbandonare la strada intrapresa, quella fatta di un gioco propositivo. "Noi attacchiamo e lasciamo tanto campo - precisa Camplone - ma dobbiamo essere bravi ad attaccare in spazi stretti, perchè le altre squadre si difendono, e difendere in spazi larghi". Questa è la ricetta impartita dal tecnico pescarese a Furlan e compagni.

Altra insidia per la sfida in programma in Basilicata è la presenza di un campo in erba sintetica. Il gioco palla a terra proposto dagli etnei non dovrebbe subire particolari ostacoli.

QUI CATANIA. Mbende lavora per recuperare la migliore condizione, ma per la sfida contro il Potenza Saporetti e Silvestri saranno ancora i titolari. In mezzo al campo Welbeck è il favorito per affiancare Lodi, Llama comunque scalpita e insidia anche Dall'Oglio. In attacco Di Piazza dovrebbe essere ancora una volta confermato come punta centrale.

PROBABILE FORMAZIONE

Catania 4-3-3: Furlan, Calapai, Silvestri, Saporetti, Pinto, Lodi, Welbeck, Dall'Oglio (Llama), Di Molfetta, Di Piazza, Sarno