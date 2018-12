Prima Maratona di Catania in programma il 16 dicembre

Con la conferenza stampa di presentazione, si è alzato ufficialmente il sipario sulla prima edizione della Maratona di Catania, in programma domenica 16 dicembre nel capoluogo etneo. La gara, sotto l’egida della FIDAL e a marchio Bronze Label, è organizzata dall’Atletica Sicilia, con il patrocinio del Comune di Catania.

Una manifestazione, tre distanze (42,195 km, la mezza maratona e la 10.5 km) a sottolineare l’enorme sforzo da parte degli organizzatori, che in questi mesi, sono riusciti a “cucire” con precisione e pazienza un abito di grande qualità . Primo atto ufficiale la conferenza stampa che si è tenuta stamattina presso il PalaCatania di corso Indipendenza , nel corso della quale, si è fatto il punto della situazione ad iscrizioni, tra l’altro, ancora aperte. Presenti stamane, tra gli altri, l’assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi, il delegato provinciale del Coni Catania Enzo Falzone, il vice Commissario della Fidal Davide Bandieramonte, il presidente del comitato provinciale della Fidal Catania Giuseppe Sciuto e il vice presidente dell’Atletica Sicilia (società organizzatrice) David Monasteri. A moderare gli interventi Giuseppe Marcellino che sarà anche lo speaker della manifestazione.

Sergio Parisi (assessore alla sport del Comune di Catania): Per noi è un piacere ospitare la maratona che manca da Catania da tanto tempo e in questa chiave m’impegno a dare quella continuità finora mancata; si è scelto un percorso dal basso impatto per i cittadini ma altrettanto bello in quanto molto tecnico e veloce. Una manifestazione, che guarda anche all’aspetto turistico che ben si lega a quello sportivo”.

Enzo Falzone (delegato provinciale del Coni Catania): “Una maratona salutata con entusiasmo e che vuole e merita continuità, ecco perché saremo qui l’anno prossimo anche con la seconda e così via. Organizzare un evento del genere non è mai semplice ecco perché l’impegno di tutti è stato quello di fare venire fuori l’aspetto più bello dell’evento, creando per questo meno fastidi (strade chiuse n.d.r.) per far si che l’apprezzamento arrivi direttamente dalla stessa città e dai cittadini.”

Davide Banderamonte (vice Commissario della Fidal): “L’evento rappresenta un ulteriore tentativo di dare a Catania la maratona visto che tre tentativi sono già andati a vuoto e riportare negli anni quella che è la festa della maratona stessa”.