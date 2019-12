Raffaello Follieri, il Calcio Catania precisa: "Nessuna trattativa in corso"

Il Calcio Catania precisa: "Nessuna trattativa in corso tra la proprietà attuale e Raffaello Follieri". Si è parlato sin qui nei termini di una "trattativa mediatica" per sottolineare come lo scenario fosse quello di un semplice pourparler fino ad oggi a mezzo stampa.

La società di via Magenta fa ulteriore chiarezza e puntualizza: "Con riferimento agli articoli di stampa apparsi su alcuni quotidiani, l’avvocato Giuseppe Gitto, legale della società Calcio Catania, evidenzia che non è in corso alcuna trattativa con il signor Raffaello Follieri né, tantomeno, vi è in corso alcuna attività di due diligence. L’avvocato Gitto precisa che sono intercorse solo due telefonate con i legali del Follieri e che è stata richiesta dalla società Calcio Catania, prima di avviare ogni trattativa, una evidenza fondi da parte di primario istituto bancario italiano. Il mancato soddisfacimento di questa richiesta impedisce qualsiasi trattativa"