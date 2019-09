Reggina-Catania, le pagelle: Curiale non sfrutta l'occasione, Di Piazza evanescente

La squadra rossazzurra non trova l'acuto in zona offensiva: poco precisi i centravanti a disposizione di Camplone. Poco attenta la linea difensiva ad inizio gara in occasione del gol partita siglato da Corazza. Mazzarani prova ad invertire il trend della gara. Furlan tiene in vita la squadra in più occasioni