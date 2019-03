Catania mai in partita contro la Reggina, continuano i problemi in trasferta

Il Catania crolla in casa della Reggina. Rossazzurri mai in partita sin dalle prime battute con Novellino, impeccabile sin qui nella gestione della squadra, che incappa nel primo ko alla guida degli etnei. Si aggiunge la defezione di Biagianti per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio accusato nel precedente turno di campionato a complicare le cose. Sottotono poi i veterani della squadra, Lodi e Marchese, sostutuiti nel secondo tempo per lasciare spazio a Valeau e Llama. La coperta è corta nel reparto difensivo rossazzurro e la presenza di Valeau, abile anche ad adattarsi nel ruolo di terzino, oltre che di interno di centrocampo, diventa indispensabile in questa fase finale.

L'unica occasione degna di nota degli etnei arriva dai piedi di Bucolo. Il tiro scagliato dal numero 21 viene respinto dall'estremo difensore Confente. Dopo questa occasione inizia il monologo a tinte amaranto. Strambelli sale in cattedra e fredda Pisseri con un tiro diretto all'angolo basso della porta. La reazione del Catania non arriva e nel secondo tempo la Reggina preme sull'accelleratore trovando due reti, con Bellomo dal dischetto e poi ancora Strambelli, migliore in campo.

Novellino corre ai ripari togliendo dal campo degli spenti Marchese e Lodi e gettando nella mischia Sarno e Llama. Il numero 7 stazione dietro le due punte con conseguente cambio di modulo. C'è spazio anche per Curiale al posto di Marotta, ma l'andamento del match se,mbra ormai compromesso. E allora c'è tempo per vedere l'espulsione di Curiale nei minuti finali. Un brusco risveglio in casa Catania dopo aver sognato ad occhi aperti in seguito ai tre punti conquistati al "Massimino" contro la capolista Juve Stabia. Continuano i problemi in trasferta, anche con la cura Novellino.

TABELLINO REGGINA-CATANIA 3-0 (13′ Strambelli, 46′ Bellomo, 55′ Strambelli)

Reggina (4-3-1-2): Confente; Kirwan, Conson, Gasparetto, Seminara (dal 79′ Solini); Marino (dal 69′ Salandria), De Falco, Zibert (dall’83’ Franchini); Bellomo (dall’84’ Tulissi); Doumbia, Strambelli. A disp.: Farroni, Procopio, Redolfi, Sandomenico, Martiniello, Pogliano, Ciavattini, Tassi. All: Drago

Catania (3-5-2): Pisseri; Aya, Silvestri, Marchese (dal 65′ Valeau); Calapai, Bucolo, Lodi (dal 65′ Llama), Rizzo, Baraye (dal 50′ Sarno); Marotta (dal 59′ Curiale), Di Piazza (dal 65′ Carriero). A disp.: Bardini, Esposito, Lovric, Angiulli, Liguori, Brodic. All: Novellino

Ammoniti: Baraye, De Falco, Rizzo, Silvestri.

Espulsi: 88′ Curiale.