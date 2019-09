Reggina-Catania, probabili formazioni: dubbio a centrocampo per Camplone

La prima di due trasferte di elevata difficoltà per il Catania. La squadra di Camplone, che fino ad oggi non ha convinto del tutto lontano dal "Massimino", è chiamata ad una reazione per uscire dalla trasferta del "Granillo" portando punti a casa. La sfida contro la Cavese ha confermato come il modulo ideale della squadra sia il 4-3-3. Un assetto offensivo, che pertanto fuori casa va modellato e interpretato in una veste differente rispetto a quella delle gare casalinghe. Le certezze ritrovate andranno gettate nella mischia contro un avversario di alto livello e ambizioso come la squadra etnea.

In mezzo al campo Lodi e Welbeck sono i punti fermi. Lotta a due per una maglia tra Rizzo e Dall'Oglio, per i due potrebbe profilarsi una vera e propria staffetta nell'arco dei 90 minuti. In attacco scalpita Curiale per scalzare Di Piazza dal primo minuto. Coppia centrale di difesa ancora composta da Mbende e Silvestri. Possibile un turno di riposo per uno dei due terzini titolari con Biondi in rampa di lancio.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA-CATANIA

Catania 4-3-3: Furlan, Calapai, Mbende, Pinto, Welbeck, Lodi, Rizzo (Dall'Oglio), Mazzarani, Curiale (Di Piazza), Di Molfetta