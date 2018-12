Catania, seconda vittoria consecutiva a Rieti: decide Calapai

Il Catania mette la seconda e continua la sua marcia. Due le vittorie consecutive. Dopo il roboante 5-0 casalingo contro la Cavese è il turno del Rieti, sconfitto al "Manlio Scopigno" grazie alla rete di Calapai. Un destro di pregevole fattura che trafigge al minuto 80' l'estremo difensore dei laziali, Costa.

LE PAGELLE

L'unico vero brivido dalle parti di Pisseri arriva sul punteggio di 0-0, nel secondo tempo, quando Maistro brucia sul tempo i centrali del Catania e colpisce la traversa da distanza ravvicinata. Il resto del match è condotto con autorità degli etnei che già nel primo tempo vanno in rete, poi annullata, con Curiale. Ad inizio secondo tempo altro episodio dubbio, con Esposito che stavolta reclama il rigore dopo un tocco di mano in area di rigore del Rieti che sembra esserci. Il Rieti non si scompone comunque per buona parte della gara e prova a ripartire in contropiede, soprattutto nella ripresa quando le squadre si allungano e il Catania prova con i cambi ad indirizzare il match.

Sottil getta infatti nella mischia Llama per Curiale e Angiulli per Rizzo al minuto 63'. Una scelta che alza il tasso tecnico della squadra e la pericolosità sulla trequarti. L'argentino è in palla e dai suoi piedi il Catania trova la forza e le giocate per il forcing finale. Il gol arriva però dall'uomo meno atteso, ma autore di una prestazione importante, condita di costanti sovrapposizioni. E' il destro di Calapai infatti a stroncare le speranze di fare risultato degli uomini di Cheu e rilanciare quelle degli etnei, ora ad una sola lunghezza dal secondo posto e con una partita in meno. Domenica al "Massimino" arriva il Monopoli e l'occasione per provare ad accorciare ulteriormente la distanza dalla prima della classe, la Juve Stabia, è.ghiotta.

TABELLINO RIETI-CATANIA 0-1 (Calapai 80')

Rieti (4-3-2-1): Costa; Dabo, Gualtieri (84′ Criscuolo) Gigli, Delli Carri, Diarra, Konate, Maistro (76′ Tommasone), Vasileiou (71′ Venancio), Cericola (84′ Todorov); Gondo.

Catania (4-3-3): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri (Esposito 45'), Ciancio, Biagianti, Lodi, Rizzo (Angiulli 63'), Manneh (75' Brodic), Curiale (Llama 63'), Marotta