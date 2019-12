Rieti-Catania, le pagelle: Di Molfetta e Di Piazza in grande spolvero

Ecco le pagelle di Rieti-Catania. Gli etnei vincono la seconda sfida in trasferta consecutiva in una vittoria che fa morale. Finisce 1-4. In gol Di Molfetta, autore di una doppietta, Di Piazza e il subentrato Emanuele Catania.

Rieti (3-4-3): Addario; Gigli, Palma, Granata; Esposito (86′ Esposito), Zampa, Tirelli (85′ De Regno), Zanchi; De Paoli (49′ De Sarlo), Beleck (49′ Marino), Marcheggiani (88′ Poddie).

Catania (4-4-2): Furlan 6, Calapai 6, Silvestri 6, Esposito 6, Pinto 6, Biondi 6 (58′ Barisic 6,5), Rizzo 6, Dall’Oglio 5,5, Mazzarani 6,5 (46′ Biagianti 6), Di Molfetta 7,5 (77′ Catania 6,5), Di Piazza 7 (77′ Curiale 6).

MiglioriToday. Di Molfetta. Sempre più determinante l'esterno offensivo degli etnei entrato nelle grazie di Lucarelli. La sua posizione in campo, grazie alla sua capacità di tagliare centralmente il campo, diventa spesso una spina nel fianco per i difensori avversari, oltre a dare grande imprevedibilità agli etnei nella zona offensiva. Mattatore del match.

Di Piazza. Partita da vero protagonista in zona offensiva. Trova gol e traingolazioni con i compagni. Implacabile.

Barisic. Subentra nel secondo tempo, ma impatta bene la gara. Segnali di ripresa dal numero 17, chiamato alla riprova nelle prissime gare. Oggi è stato gettato nella mischia in un momento della gara in discesa per i rossazzurri, ma è riuscito a fornire due assist di pregevole fattura.

PeggioriToday. Dall'oglio. Ingenuo il centrocampista con la maglia numero 23 che si fa cacciare anzitempo dal campo, ad inizio ripresa, lasciando la squadra in 10 dopo un intervento che costa il secondo giallo. Ingenuo.