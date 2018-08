Caos ripescaggi serie B, Catania in conferenza stampa con i club interessati

E' caos ripescaggi. L'ultima tra le voci che si susseguono initerrottamente è quella relativa alla possibilità di una serie B a 19 squadre con il conseguente blocco dei ripescaggi. Sarebbe questa la volontà della Lega serie B, come confermato anche dalle parole rilasciate dal presidente Mauro Balata alla Gazzetta dello Sport.

"Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa essere accolta per diverse ragioni, - ha dichiarato Balata - soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessuna conseguenza sugli altri campionati. Quindi chiediamo di ridurre il numero di società senza ripescaggi e senza incidere sul meccanismo di promozioni e retrocessioni, non impattando sulle altre leghe”

Il Catania segue gli sviluppi, così come Novara e Robur Siena, le società pronte al ripescaggio qualora non dovessero cambiare le carte in tavola. Questa nuova possibilità, trapelata nella giornata di ieri, lascia però aperto uno scenario imprevisto. Ecco perchè le società interessate al ripescaggio nel campionato cadetto, Catania compreso, hanno indetto una conferenza stampa congiunta per fare chiarezza su una situazione sempre più ingarbugliata.

"Venerdì 10 agosto alle ore 15.00, nella Sala Meeting dell’Hotel Crowne Plaza di Roma, i dirigenti delle società interessate alla riammissione in Serie B terranno una conferenza stampa congiunta" si legge nel sito ufficiale della società di via Magenta.